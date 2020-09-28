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世界先進0.15微米細線寬製程傳要漲價 公司不回應

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

大陸晶圓代工廠中芯遭美方制裁，外界預期台系晶圓代工廠世界先進（5347）等將受惠。外傳世界先進有部分製程代工價格將調漲，但該公司對於價格相關問題不做回應。

世界先進是專業8吋晶圓代工廠，IC設計業者指出，目前8吋廠從0.13至0.18微米製程產能都很滿，目前所知有一家晶圓代工廠的8吋0.18微米製程價格要全面調漲，還有另外一家晶圓代工廠的8吋0.15微米細線寬製程也要漲價

外傳即是世界先進的0.15微米細線寬製程要漲價，不過先前該公司董事長方略於8月底被問及漲價議題時，並沒有鬆口給出肯定答案，只提到「聽說」業界8吋漲價話題，而價格調整要考量與客戶的長期合作關係及產能資源，當客戶下單，配合為其擴張產能是義務。

世界今(28)日早盤股價大漲，一度攻至漲停價98元。

晶圓代工廠 世界先進 漲價

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