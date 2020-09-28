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權證投報率達2倍 元大權民模擬大賽冠軍分享秘訣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2020年元大權民模擬大賽第一賽期已於9月11日結束。活動成功吸引了2萬7千多位投資人加入元大權證Line好友，其中，有612個團隊組團參賽。

經過一番激戰，8月權民模擬大賽個人賽第一名由簡先生以獲利110萬元勝出，報酬率221%，獲得1萬元獎金；團體賽冠軍則由我要成為大富翁隊勝出，獲利270萬元，報酬率108%，獲得2.5萬元獎金。

個人賽第一名的簡先生，從事金融業。他運用日創新高的選股策略，選到世紀鋼（9958）這檔風電題材股，運用權證槓桿全力加碼，買進認購權證，僅用5次交易，順著上漲趨勢穩定持有，大賺110萬元。

他的隊名為損益像極了愛情，雖然個人表現出色，但團隊只有2人，無法發揮資金優勢，只排到第四名，留下一個很浪漫的隊名。簡先生大方的分享其選擇權證的條件：1.選擇執行比例大及槓桿大的；2.選擇價平~20%價外；3.天期50~100天；4.買賣價差2Ticks內；5.不會調降隱波的發行券商。

無獨有偶，讓團隊第一名我要成為大富翁隊勝出的連結股票，也同樣是世紀鋼，該團隊葉先生表示，他們是上班族，交易權證有一年左右，團隊當時看好世紀鋼風電題材，技術面又在低點向上，所以集合5個人模擬資金共250萬元，運用認購權證的槓桿來加碼，這檔連結世紀鋼的權證，為團隊的投資組合賺進350萬元。

第一賽期的比賽，留下許多勝利者寶貴的交易軌跡。分析得獎者共同勝出的原因，最主要還是選對股票，例如：世紀鋼、上緯、群創（3481）等股票，並不難發現都是參賽者精挑細選且題材性十足的熱門股。挑出股票後，再選一檔實質槓桿較大且交易成本適中的權證，在適當時機點進出，就能掌握勝利契機。

第二賽期元大權民模擬大賽自10月5日再度熱烈開打。只要加入元大權證Line好友，每個參賽者就有50萬元模擬金無限暢玩，總獎金新台幣20萬元，另外，只要賽期結束時是正報酬就可抽禮券。

世紀鋼 元大

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