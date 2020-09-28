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美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關IC廠受惠宅經濟效益積極擴大尋求晶圓代工產能之際，更是被客戶追著跑，包括義隆、偉詮電、茂達等廠商訂單塞爆，業者訂單能見度直達明年農曆年過後。

相關IC設計業者不諱言，品牌與代工客戶追單力道強勁，「現在誰有貨，誰就有利」。

現階段訂單能見度長達半年以上，也是相當罕見的現象，凸顯IC需求大好，在晶圓代工產能出現缺口之際，客戶積極備料以避免斷料的狀況。

業界人士指出，中芯現為全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，以40奈米以上製程為主力，其中，0.15／0.18微米占比約33%，90／65奈米占比也達三成以上，這些製程都是筆電相關IC主要生產製程。

隨著新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等宅經濟終端硬體需求大開，周邊IC需求也順勢爆發，包括聯想、惠普、戴爾、宏碁、華碩等品牌大廠，以及相關代工廠拉貨力道相當強勁。

近期晶圓代工產能供不應求，中芯確定遭美國制裁之後，其占比最高的0.15／0.18微米，以及90／65奈米客戶勢必轉單至聯電等晶圓代工廠，使得晶圓代工產能供應更顯吃緊，也可能壓縮到筆電相關IC廠投片與出貨。

筆電相關IC廠坦言，目前晶圓代工產能相當吃緊，交期變長，已有同業開始著手準備明年農曆春節過後的供貨。

義隆是全球筆電觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置市占率龍頭，該公司已明顯感受到缺貨浪潮，推升業績暢旺，3月以來營收持續走升，8月業績續創歷史新高，第3季業績改寫新猷在望，第4季客戶訂單持續湧進，全年有望賺逾一個股本，創下歷史新高。

義隆強調，盡力滿足客戶既有訂單需求，尤其觸控板需求格外旺盛，但由於目前IC交期長達四個月，客戶因而想要追加更多訂單也讓該公司傷腦筋，正持續與晶圓代工廠協商，尋求更多產能支援，想辦法承接這些額外訂單。

另外，偉詮電在筆電應用USB電力傳輸（USB PD）晶片市占領先業界，去年相關出貨量約6,200萬顆，今年一口氣大增，出貨量上看1億顆至1.2億顆。偉詮電8月業績來到歷史第三高，本季業績有望創新高。

偉詮電面對客戶需求想辦法滿足，積極超前部署，近期也已下單明年1月需求的IC產出，加上封測時程，與考量到明年農曆春節假期，要準備供給明年2月的出貨。

茂達的主力產品包括電源管理IC與風扇驅動IC等，同樣受惠於NB應用熱，該公司訂單能見度已到明年1月。

晶圓代工廠 筆電 偉詮電

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