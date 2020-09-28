品牌新手機大戰 10月開打

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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上半年品牌手機廠因疫情推遲的新機進度，近來逐步趕上，10月更是眾機齊發，不僅蘋果傳出將發表新iPhone，非蘋陣營也有三星、索尼、HMD、vivo、小米，以及Google新機上市。手機市場10月強強滾，至少七款新機問世，帶旺鴻海、大立光、玉晶光、英業達、聯發科等零組件廠。

隨新機推出，零組件出貨跟進增溫。根據統計，大立光8月營收50.25億元，月增9%，單月營收創今年次高，大立光預測，9月營收會比8月成長。

三星因手機組裝廠位於越南、南韓，今年新機進度受疫情影響有限，尤其面對華為受美國禁令衝擊，新iPhone延後推出，三星更加速在各市場推出新機，希望拉開與市場第二名的距離，鞏固龍頭地位。在8月推Note系列新機，9月上架新折疊機，10月將上市輕旗艦機種Galaxy S20 FE，讓2萬元以上的機種更加完整。

索尼行動通訊今（28）日將在台發表Sony Xperia 5 II，並公布Xperia全新代言人，Sony Xperia 5 II採用高通S865處理器，也是款旗艦規格的5G新機，預計10月上市。

已有一段時間未在台發新機的HMD ，宣布29日在台亮相首款5G機種Nokia 8.3 5G。另針對市場仍有4G手機需求，將同步發表Nokia 3.4。

Google將於台灣時間10月1日凌晨舉行線上新品發表會，預期旗下二款5G手機Pixel 5與Pixel 4a 5G同步登場，目前傳出兩款新機都搭載高通 S765G處理器，其中Pixel 5可望在10月中上市。

大陸品牌手機廠也火力全開。vivo預計10月在台上市中高階5G手機vivo X50e，也是內建高通S765G的機種，可望同時上架兩款4G機種vivo Y20及Y20s。

另外，在高通發表S750G處理器後，外傳將由小米的新機首發，目前傳出小米可能在10月發表紅米Note 10系列，即搭載高通S750G。

另外，受美國禁令影響，華為正思忖有限的手機晶片如何做最佳應用，並積極耕耘非手機市場，10月1日將在台推出三款智慧穿戴裝置，維持品牌熱度。

看好智慧穿戴市場，另一大陸非蘋手機大廠vivo首款智慧手表也將自今日起在大陸開賣。

手機廠 5G 4G

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