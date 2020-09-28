許勝雄專訪／訓練兒子 從基層做起

金仁寶集團董事長許勝雄認為，他沒有接班問題，一切順其自然，隨著時間機會與環境到了，就會產生，尤其他早已經交棒，整個集團他主要只擔任仁寶與金寶兩家公司的董事長，其他轉投資公司的董事長與總經理，都由幹部去擔任，而幹部也是分層負責，在權限內自行做決策。

許勝雄說，他沒有太多傳承問題，金寶與仁寶兩家公司是他一手帶大，整個集團從一家公司，變成幾十家公司，而且有八家上市公司，許多轉投資的公司，都是由集團幹部去當董事長與總經理，這也符合他公司家庭化的經營策略。

整個集團只要有新的投資，成立新公司，他看那一個幹部適合去擔任公司負責人，就派那一個去，而許勝雄的兒子-康舒總經理許介立，也只是幹部之一。

許勝雄坦言，因為許介立是他的兒子，他要求比較嚴，並延遲他的晉升之路。他說，每一個人都要經過歷練才會成熟，才能成長，因此，許介立做過泰國工廠的工人，當時許介立已經碩士了，若你不循著正常的軌跡進入公司，你底下的員工與幹部在想什麼，你怎麼會知道呢？那又如何能有效結合這一大群人，若是不讓許介立從基層開始歷練，這對他、對集團都沒好處。

也由於公司家庭化，讓集團公司愈來愈多，許勝雄讓旗下公司的總經理，三個月開一次會。

他讓集團所有總經理知道，別人在做什麼，這才會產生綜效，而且許勝雄的好脾氣也是知名的，他就像傳教士一樣，幹部不懂，他講到幹部們聽懂為止。