許勝雄專訪／金仁寶衝生醫 打造新引擎

金仁寶集團董事長許勝雄表示，紅色供應鏈崛起，顯示台灣電子業「只靠降低成本、做純代工」的時代已經過去，台灣必須跟著轉型升級。隨著台灣電子五哥早期投入，加上政府政策的支持，生技醫療產業將成為推動金仁寶集團下一個成長的引擎，這一、兩年將可以看到成果。

他強調，近期陸續傳出台商賣中國大陸廠房給陸企，不是被掃地出門，而是邁向轉型升級之路，是有計畫地重新布局，而且這個現象會愈來愈多，紅色供應鏈要追上台灣，至少要十年的時間，因為台灣的研發與互信能力，比大陸及韓國都還要強。

非NB營收 年逾3,000億

許勝雄日前接受本報專訪，以下是專訪紀要：

問：近期不少台灣廠商賣大陸廠房給陸企，你怎麼看？

答：「一個願打，一個願挨」，在大陸的台商自已也想轉型，順勢而為。仁寶自己也在轉型，仁寶年營收達9,800億元，其中66%是筆電，34%是非筆電，換算一年超過3,000億元營收來自非筆電業務，就是轉型的印證。

不僅仁寶在轉型，鴻海、廣達、英業達等電子代工大廠都在轉型。一旦大家都要轉型與重新布局，那多出來的產能，要不要處理掉？大陸官方也樂見，陸企買了一個國際級的工廠，這現象會愈來愈多，台商不是被掃地出局，而是有計畫地重新布局，台灣的大局正在改變中，這是台商轉型之路。

問：仁寶的轉型之路怎麼走？

答：台商轉型之路各不相同，因為原來電子業的產品太成熟，已經沒有辦法太多差異化，沒有太多領先。所以，大家開始走差異化。生技醫療就是其中一個差異化產品的領域。

仁寶有遠距醫療，遠距照護，穿戴裝置，智慧衣，醫院體系管理，病人與醫院的即時傳遞訊息，還有很多人工智慧（AI）可以快速收集資料，分析運用，例如仁寶開發量血糖的穿戴裝置，可以把訊息即時傳遞到醫院，而且會發出警告，醫生可以馬上處理，這也是遠距醫療的一部份。

仁寶也做生物科技與幹細胞，做免疫療法，是旗下的瑞寶生醫在做。我們也有動物醫院，使用MRI，是台灣最好的動物醫院。

早期台灣喊出發展「兩兆雙星」，其中「兩兆」是半導體與面板。「雙星」指數位內容、生物科技。但是台灣醫藥體系規模很小，一家公司資本額只有5億元到10億元，但是生技投資一投就是幾十億的錢，因此，早期生技醫療在台灣很難做。

不過，現在兩個環境已經成熟，一是政府十年來，大力推動生技，包括政策推動，與人才培訓。另外一個因素是，電子業進去了生技，電子業是拚命三郎，砸錢沒人皺眉頭，上百億的錢投下去，電子業進來，加上環境也成熟了，台灣生技會快速成長，是革命性時代來臨，完全不可同日而語。

建議政府 公開健保資料

問：生技醫療會成為電子業下一個成長引擎？

答：以現在台灣的環境，我認為，這一、兩年就會了，因為大家都進去了，包括仁寶與廣達等電子五哥，電子業與生物醫療體系人的結合，可以發展很多應用，我們現在要求政府把健保資料公開，因為這有益於台灣精準醫療，預防醫學，釋出資料愈多，才知道台灣肝病有多少？原因是什麼？

我最近與台灣的肝病權威吃飯，他說，以後醫生沒事可以做，因為所有東西都是電腦，這些以前都靠醫生，未來靠精準儀器。

所以電子資訊搭配AI配合醫療體系，這是不得了的變革。

對電子業來說，比較好的生技應用已經出現，已經不像五年前的早期投資階段，現在已經可以產生投資的價值效益，電子業不轉型也不行，不能一直做加工，未來仁寶在生技醫療的營收比重將會持續提升。

研發力強 短期難被取代

問：你的看法是紅色供應鏈的技術無法追上台商？

答：你看電子五哥，每一家公司的研發人員，最少六、七千人起跳，台商為何可以接五到八個品牌商訂單，因為我們的研發實力堅強，而且完全切開。

陸商要做到台商這樣很難，因為技術人才培訓很難。例如大陸的半導體搞多久，用官方力量砸下人民幣2,500億元，到現在，包括品質良率產量，都不容易，若有這麼容易，台灣早就變成電子十哥了，而不是只有五哥，經過淬鍊之後，只剩下擁有最強研發與運籌能力的電子五哥。

紅色供應鏈崛起是必然，但要取代台商，要很長時間，最少要十年。

二力二心 壓制紅色鏈

問：紅色供應鏈崛起，是因為台商部分產能移出大陸，必須由陸廠來填補台商空缺的產能？

答：國外品牌廠商過去對大陸本土的供應鏈，在品質，交期，成本，速度與服務，都沒有很好的信任，但經過這二、三十年的發展，台商與外資在大陸培養很多大陸本地企業，都已經在進步了，台商因為在大陸必須守規矩，加上大陸官方給的資源有限，不敢降低非必要成本。但陸企不一樣，因為與地方政府關係好，成本可以比台商低很多。經過這二、三十年來的發展，陸企自己的營業能力已經上來。

品牌廠商每年要求代工與零組件廠，必須降低成本3%，以前台灣代工廠都買台商的零組件，但台商降價到一定程度，也不能一直降價，降了幾十年。

台商不斷透過設計改變，經濟規模，全自動化投資等來降低成本，但是降價總有極限。剛開始陸企只做零組件加工，後來做簡易組裝，後來做整機組裝，所以陸企的競爭力會增加。

問：紅色供應鏈崛起之後，台商的營運將受到嚴重衝擊？

答：這還不至於，台商還是有別於陸資的營運模式，國際大廠還是願意下單台商。因為第一，台商創新能力強，下一代產品的設計，省電，規格，這一季就能把次年的產品設計給你，更重要的是，台商全球營運能力很強，而且和國際客戶的互信基礎更強。

互信能力不管與大陸或韓國比，台商是一流的，所以為何面臨價格與生產數量的壓力，品牌廠商的主體下單還是在台商身上，因為台商誠信，「技術放心、交期放心」，讓客戶值得信賴。就算紅色供應鏈快速崛起，是時間上的必然，但是要完全威脅台商，要相當相當的時間，絕對有一段落差。