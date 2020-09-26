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尖點Q4受惠5G多元新品 成長動能延續

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

PCB鑽針廠尖點科技（8021）計畫今年在電路板國際展會上展出5G新品加上逐步放量，成長動能有望延續。

尖點主要配合PCB客戶群切入5G高頻高速，由於板層厚度使鑽針磨損大與加工溫度上升，也帶動鑽針設計升級包含鍍膜、材料配合、電路設計散熱等。

尖點今年度公司依制定的營運計劃進行中，鑽針持續進行製程去瓶頸化以及鍍膜產線擴充，今年已增加約一成的鑽針產能，因應5G應用成長。

尖點上半年合併營收新台幣13.33億元，稅後淨利約為新台幣8,400萬元，每股稅後基本盈餘新台幣0.59元。八月份營收為新台幣2.65億元，較上月增加1.8%，較去年同期增加4.9%；今年一至八月累計營收為新台幣18.59億元，年減4.2%。

新台幣 尖點 營收

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