尖點Q4受惠5G多元新品 成長動能延續
PCB鑽針廠尖點科技（8021）計畫今年在電路板國際展會上展出5G新品加上逐步放量，成長動能有望延續。
尖點主要配合PCB客戶群切入5G高頻高速，由於板層厚度使鑽針磨損大與加工溫度上升，也帶動鑽針設計升級包含鍍膜、材料配合、電路設計散熱等。
尖點今年度公司依制定的營運計劃進行中，鑽針持續進行製程去瓶頸化以及鍍膜產線擴充，今年已增加約一成的鑽針產能，因應5G應用成長。
尖點上半年合併營收為新台幣13.33億元，稅後淨利約為新台幣8,400萬元，每股稅後基本盈餘新台幣0.59元。八月份營收為新台幣2.65億元，較上月增加1.8%，較去年同期增加4.9%；今年一至八月累計營收為新台幣18.59億元，年減4.2%。
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