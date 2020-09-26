亞太電：5G速度可比拚三雄

5G開台也啟動產業新競爭態勢。亞太電信和遠傳電信閃電結盟，亞太電信董事長呂芳銘昨（25）日表示，雙方合作5G共網共頻，未來5G加上4G網路，傳輸速度可達1Gbps，可與中華電信、台灣大和遠傳相比。接下來要拚服務，鴻海集團跟亞太電信在智慧製造等智慧解決方案領域相對有競爭優勢。

呂芳銘昨日參加經濟部及科技部主辦的「創新科技論壇」，以「產業新經濟 智慧生活新版圖」為題發表演講。日前遠傳與亞太電信策略結盟，呂芳銘首次在結盟後露面。

他表示，對整體合作方案綜合考量後選擇跟遠傳合作。目前互相承諾是兩年後遠傳跟鴻海集團都持股亞太電信23.8%，未來合併與否看產業發展，美國電信業者也從四家變成三家，永遠無法預料未來產業變化。

亞太電信與遠傳合作共網共頻20年，呂芳銘表示，在非獨立組網（NSA）架構下，亞太電信與遠傳5G共網，4G用自己的網路，5G速度可達1Gbps以上，可比拚三大業者，未來採獨立組網（SA），服務更好。

呂芳銘表示，接下來將依照電信管理法申請轉軌，通過後儘快宣布5G開台。呂芳銘不提價格，強調開台後要拚服務，就像百貨公司有很多化妝品牌，各有所好。他說，價格策略很重要，但還是要靠產品優勢吸引消費者，亞太電信智慧製造優勢算強，各家業者針對各式應用扎根，各有所長。

鴻海集團今年淡出有線電視，為亞太電信引進新合作夥伴遠傳，對亞太電信持股與遠傳相同。外界關注鴻海後續態度，呂芳銘表示，鴻海當年看準內容創造、訊息處理、雲端儲存跟網路傳送四大趨勢，有線電視跟電信的布局就扮演網路傳送的關鍵角色，這兩個產業很重要，但也要專業，因此跟專業（遠傳）合作，然後投注更多心力發展應用服務。