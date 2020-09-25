Canon推新4K專業級數位攝影機 首採用RF鏡頭接環

Canon宣布推出旗下首台對應RF鏡頭系列的4K專業級數位攝影機 EOS C70，進一步實現 Cinema EOS 系列未來的擴展性及符合頂尖電影製作對專業拍攝畫質要求。

Canon表示，全新EOS C70 根據Cinema EOS 系列的卓越性能作為研發藍本，結合 EOS R 系列的高機動性機身設計，能充分利用RF 鏡頭高速傳輸系統獨特優點，為影片創作者帶來更靈活可靠的高畫質專業級影片。

全新的機身設計，EOS C70 成為 Cinema EOS 系列中最小巧的一員，短後對焦距離讓機身厚度減少，大幅提高機動性。配備 Super 35mm DGO (雙增益輸出) CMOS 影像感測器，帶來高動態範圍影片拍攝及低雜訊影像，將專業級 4K 攝影畫質與靈活操控性融匯於輕巧機身中，提供影片拍攝者優越的操控性，適合紀錄片、新聞、社群媒體短片、企業及活動拍攝。