圓剛新品發表會29日登場 兩大秘密武器將亮相
圓剛科技（2417）新產品發表會相約29日線上見，將有兩大秘密武器將出籠，推出擷取卡、擷取盒新產品，為實況主與內容創作者提供最佳解決方案。
圓剛強調，此次透過舉辦線上研討會，推出今年兩個核心主題「創造與串連」的最新內容及新產品、服務等相關資訊。
在創造部分，推出世界上第一款 4K HDR 和 Full HD 240fps 雙 HDMI 擷取卡、多功能獨立擷取盒、以及 4K 高畫質網路攝影機。全新產品，為所有內容創作者提供更便捷、更強大的工具。
圓剛表示，面對遠距溝通這樣的新趨勢，AVerMedia品牌的產品，為後疫情時代的新生活方式，以及便捷的服務，均是帶動今年以來營收大幅成長的關鍵。
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