訊連科技攻遠端教學商機 旗下U會議推新功能

多媒體創作軟體及AI人工智慧領導廠商訊連科技（5203）發布「U會議」及「U簡報」之6.3版更新。針對學校教育用戶之遠距教學需求，U會議與U簡報同步推出「線上點名」功能，方便老師快速掌握線上出席名單。此外，U簡報提供全新「座談線上直播」功能，讓企業用戶可輕鬆發起多方講者的線上研討會或論壇。

因應防疫需求，今年遠距教學之需求大增，已有逾百所大專院校申請導入訊連科技之「U校園防疫專案」。為此，訊連科技舉辦多場線上教育訓練，與第一線教育單位使用者面對面教學與溝通，蒐集使用者回饋並開發進階功能。此次所推出的「線上點名」和「座談線上直播」兩大功能，即針對學校遠距教學之出席管理，和企業單位舉辦多方線上論壇之需求開發而成。

U會議和U簡報所推出「線上點名」功能，提供老師或主持人在線上課程進行時，可隨時發起線上點名，並設定學生或觀眾回填的項目和開放時間。線上的學生或觀眾收到點名通知後，需在時間內回覆資料，完成線上簽到。老師和主持人可以隨時查看點名結果，調整點名時限或提早結束點名。線上課程結束時，點名紀錄也會自動儲存於電腦，方便課後統計出席。

U簡報推出的「座談線上直播」全新功能，便於舉行多位講者參與之線上座談直播。主辦方可邀請多達12位講者，透過視訊方式異地加入線上座談，並透過U簡報將畫面直播至觀眾。主辦方可同時掌握座談畫面和直播聊天室之內容，確保活動之專業度和互動性。

訊連科技執行長黃肇雄表示，這次更新推出線上點名和座談線上直播兩大功能，可優化教育單位的線上出席管理機制，並支援企業與公家單位舉辦多方座談直播，應用於線上論壇、高峰會及線上記者會等多元場景。