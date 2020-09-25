Pure Storage花3.7億美元併Portworx 攻多雲市場

那斯達克掛牌的專業儲存服務廠Pure Storage宣布，與Kuberntes資料服務平台Portworx達成併購協議。這項併購案金額高達3.7億美元，是Pure Storage有史以來最大的一樁併購案，象徵這家大廠正積極深耕並拓展目前快速成長的多雲資料服務市場，更完整且全面的支援Kubernetes和容器環境。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo表示，很高興Portworx團隊以及他們劃時代的技術，能在這個企業紛紛轉型上雲的時機，加入Pure的行列，讓Pure能為多雲環境提供更好的Kubernetes資料服務。他說，這次併購案象徵著一個重大的里程碑，讓Pure所提供的現代化資料體驗能夠同時涵蓋傳統與雲端原生應用程式。

Portworx是Kubernetes資料服務平台品牌，獲得Carrefour、Comcast、GE Digital、Kroger、Lufthansa及T-Mobile等知名企業採用，同時也在「2020 GigaOm Radar for Data Storage for Kubernetes」報告當中獲頒「領導者」地位。

Pure Storage指出，Portworx是最廣獲全球2,000大企業採用的Kubernetes資料服務平台，能為部署於混合雲架構的容器提供永久儲存、高可用性、資料保護、資訊安全以及雲端行動性。藉由結合Portworx容器資料服務、Pure領先業界的資料平台以及Pure Service Orchestrator軟體，Pure將為企業提供更全方位的資料服務，不僅可部署在雲端或裸機（bare metal），也可部署在企業級陣列，並且完全由Kubernetes進行調度。

根據451 Research的研究，如今各種新的應用程式有95%開發在容器環境。Gartner也預測，到2025年全球更將有85%的企業在生產與營運上執行容器環境，較2019年成長35%。

Pure Storage表示，當雲端原生技術的規模不斷擴大，傳統和以雲端為基礎的儲存模式，將很難匹配在容器中的微服務應用程式的彈性與流動性，使得資料永續性、行動性、安全性、備份及復原等作業變成了一種挑戰，特別是在多重雲端環境。因此，Portworx與Pure的結合，正能打造一個為雲端原生應用程式而生，專門解決這些挑戰的儲存服務平台。