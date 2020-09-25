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系微宣布 支援英特爾多款新一代處理器

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

BIOS大廠系微（6231）今（25）日宣布，旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O®，已支援英特爾最新一代Pentium®、Celeron®及 Atom®，代號為「Elkhart Lake」的超低功耗處理器，以及應用於物聯網（IoT）和嵌入式平台領域的第11代Intel® Core®，代號為「Tiger Lake」的處理器產品，進一步為行動運算、物聯網與嵌入式市場提供韌體解決方案。

英特爾日前發布了Atom x6000E、Pentium以及Celeron N和J系列處理器，是英特爾第一個專為物聯網設計的處理器平台。藉由這些新款處理器所提供的高性能和效能支援、先進的連線能力以及硬體安全防護功能，可協助滿足工業4.0、智能工廠、邊緣計算等日益增長的運算處理需求。

系微表示，從英特爾的新產品可看出，系微除了能為應用於物聯網和嵌入式裝置的Tiger Lake系列處理器提供解決方案外，也能為當今各式各樣搭載從Core i3-1110G4，到Core i7-1185G7新型Intel Core處理器的行動平台提供技術支援。

系微的UEFI BIOS產品，可提供系統製造商高客製化的生產就緒韌體解決方案，並充分利用新平台的可擴充性能、高效能以及進階的內建I／O和安全功能，例如Thunderbolt 4、Intel®控制流強制技術（Intel® CET）、Intel®全加密記憶體技術（Intel® TME）等，協助客戶實現開發從ULP伺服器、存儲與網路到邊緣計算和物聯網的創新產品。

處理器 Intel 物聯網

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