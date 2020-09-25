NVIDIA併安謀 補足攻掠資料中心最後一塊拼圖

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，資料中心業務對NVIDIA已是重中之重，其GPU/AI應用方案居市場領先地位，NVIDIA購併安謀（Arm），若順利完成，將有利於整合GPU、CPU及高速網路互連技術，為資料中心事業完成最後一塊拼圖，中長期來看，對進一步擴展大型雲端資料中心、邊緣伺服器市場也有正面助益。

龔明德表示，這件購併案還面臨兩大主要挑戰，一是得通過相關國家監管審查程序，尤其安謀原為中國大陸伺服器業者在日益嚴峻的中美關係下所尋求的解藥之一，唯恐安謀為NVIDIA購併後將成美商，購併案可能受中國阻撓，或使客戶轉向如RISC-V等其他陣營；另外，若順利完成購併，能否確實維持安謀既有中立授權經營模式，避免既有客戶流失，為NVIDIA後續將面臨的課題。

安謀在伺服器CPU市占尚小，但已逐步在雲端資料中心、高效能運算(HPC)及邊緣運算等市場有所斬獲，其中以雲端資料中心及邊緣伺服器應用較具發展潛力，未來購併案若成立，可整合NVIDIA在AI應用伺服器市場的領先優勢，強化其CPU銷售。

NVIDIA GPU也可結合安謀CPU技術基礎，二者可在前期開發階段針對處理器指令集架構、AI加速軟體函式庫等進行整合優化，發展更具競爭力的伺服器解決方案。