兩大需求推升 兩外資同步喊買嘉澤、目標價上調至600元

嘉澤（3533）上半年每股純益12.68元，表現優於市場預期，兩家外資看好在PC及伺服器需求帶動下，成長動能可望延續到2022年，同步喊買嘉澤，給予買進評等，目標價分別調高至537元及600元；嘉澤今（25）日開高震盪。

日系外資表示，受惠於Intel新平台推出，將進一步挹注平均售價及出貨量，調高嘉澤今明年營收及獲利預估，營收調高至168.3億元、189.5億元，獲利則調高至29.64億元、37.72億元，預估股價潛在上漲空間35.4%；日系外資調高嘉澤評等，由中立調高至買進，目標價由450元調高至600元。

美系外資表示，受惠於PC及伺服器的需求，加上子公司營運改善，且今年第4季到2022年電腦規格升級，有助於嘉澤平均售價及獲利率的提升，決定調高今年到2022年每股盈餘預估至27.66元、31.59元、37.44元，調幅12%、6%、6%；美系外資重申買進評等，目標價由430元調高到537元。

嘉澤今日以462元開出，上漲13.5元，一度拉升至478元，但盤中震盪走弱，一度翻黑下滑至438元，下跌10.5元，尾盤再翻上紅盤，盤中漲幅逾1%。