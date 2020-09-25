晶瑞光有望獲感測器模組大廠訂單

晶瑞光（6787）近日獲國際IDM/TOF模組大廠針對桃園中壢鍍膜工廠進行查廠（Audit），若一切順利將有機會於今年年底前取得供應商資格，並進行小批量的試量產，該公司看未來營運下並進行產能擴充。

晶瑞光桃園中壢鍍膜廠目前已規劃再增設一條產線，將兩條產線的年產能拉升至2億顆的水準，符合主要國際大廠客戶的量產規模的要求，該公司期待未來獲得客戶認可後，加大其拉貨力道，晶瑞光有望伴隨著新產線生產學習曲線的提升、產能放大至規模經濟下，貢獻整體營運良好成長動能。

晶瑞光進一步表示，該公司20年來聚焦在光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，其中，新藍玻璃濾光片產品自2019年第3季起切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨後，主要鏡頭模組客戶隨著全球居家工作型態增加、NB出貨量拉升，帶動其出貨暢旺，推進公司今年前8月整體營收來自可見光濾光片產品的比重提高至4成的水準，晶瑞光有望主要鏡頭模組客戶的拉貨力道持續增溫，將對整體營運帶來正面的挹注。

此外，晶瑞光也指出，受惠於3D人臉辨識、5G、AI人工智慧應用的時代蓬勃發展，帶動光學鏡頭的應用在手機、汽車、安控等的領域將有爆發式的成長，晶瑞光瞄準全球鏡頭產業市場規模超過新台幣千億元的龐大市場商機，將擴大公司濾光片產品項目與生產量體，積極延攬相關領域的菁英人才，以利未來營運持續推升成長。