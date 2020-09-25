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默克加碼投資台灣 搶進半導體材料市場

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
默克在南科高雄廠的擴建計畫將增加在地化創新與生產技術、確保安全營運與卓越供應，並透過與客戶的更緊密合作與縮短溝通時間，加速半導體客戶的創新研發步伐。圖／業者提供
默克在南科高雄廠的擴建計畫將增加在地化創新與生產技術、確保安全營運與卓越供應，並透過與客戶的更緊密合作與縮短溝通時間，加速半導體客戶的創新研發步伐。圖／業者提供

看好台灣蟬聯十年全球半導體材料採購量世界第一的龐大市場商機，全球領先的科學與科技公司默克，在SEMICON Taiwan 2020分享半導體科技趨勢與技術演進。在電子材料領域具百年根基默克，並擁有能推進下世代製程技術、晶片與應用領域的材料解決方案實力。繼去年宣布併購慧盛先進科技和Intermolecular公司後，默克已成為業內唯一完整涉略在前段與後段製程中的7大關鍵步驟的公司，包括摻雜、圖形化、沉積、平面化、蝕刻與清洗、以及封裝技術。

新冠肺炎疫情對全球人類健康與經濟發展帶來莫大的衝擊，但同時也帶動商機，特別是電子科技領域。疫情加速了數位轉型的提前到來，與日俱增的線上活動如居家辦公、遠距教學需求也帶來可觀的數據量，因而帶動相關科技如5G通訊 （122% CAGR）、以及AI 科技（33% CAGR）的強勁成長。

默克特用材料事業體半導體科技全球負責人暨執行副總裁連安南（Anand Nambiar）表示：「數位轉型的加速發展帶動了對晶片的需求量，進而提升對創新材料的需求。默克身為一家整合型電子材料公司，我們有足夠的創新能量、核心技術和生產能力，以因應數據海嘯時代的到來。同時，透過Intermolecular的數據分析、測試與表徵能力，我們能提供符合業界需求的客製化材料解決方案。」

現行的EUV極紫光微型化技術主要應用於先進7奈米製程，就是透過以EUV為主的單次圖形化技術來創造更小的晶片體積。但當邁向5奈米前進時，則需利用其他解決方案如雙重圖形化（double patterning）EUV和High-NA EUV技術來實現。惟這些製程複雜又昂貴，仍需克服許多挑戰。除此之外，定向自組裝技術 （directed self-assembly, DSA）證實是邁向5奈米技術的另一項既聰明又符合成本效益需求的選擇。默克正積極布局以上下世代製程所需之創新材料科技，以協助突破微型化與圖形化製程中的關鍵瓶頸。

電晶體微縮化之所以越來越昂貴，是因為業界習慣以「由上而下」形式開發更小體積的晶片。然而要延續摩爾定律，還能採取「由下而上」的新作法。默克是「由下而上」方法的材料專家，透過「聰明」材料解決方案，能縮短開發時間、降低成本和減少結構複雜性。「由下而上」方法包含多種尖端技術的組合，從自對準型圖形化技術 (self-aligned patterning)到自限制型技術(self-limiting process)，如原子層沉積技術(atomic layer deposition, ALD)和定向自組裝技術 （DSA）。默克在上述技術均有投入研發，期待能帶來簡化製程、提升良率、節省成本等效益。

半導體晶片微型化驅動沉積製程創新

晶片設計以快速且多變的方式進展。未來發展期程不僅趨向微型化，還朝向更複雜的結構進行。默克致力於發展解決方案，以克服奈米級的微縮化及3D結構所帶來的挑戰，如微型化製程與填洞步驟。因此，挑選適合的沉積技術是實現新型晶片結構的關鍵。現階段所有許多類型的技術應用於氧化矽填洞技術，包括旋塗式介電（SOD）、流動式化學氣象沉積（FCVD）、原子層沉積、以及化學氣象沉積技術。為了優化晶片效能，默克期待能結合以上技術，提供最具協同效益的整合性解決方案供客戶使用。

根據SEMI 統計，台灣已連續10年稱霸全球材料消費市場，2019年總金額達113億美元。因此，默克將台灣視為重要策略市場及技術發展重鎮，特別是在奈米製程扮演關鍵角色的沉積材料技術。

台灣默克集團董事長謝志宏表示：「我們已擬定長期投資計畫，目標是建立與提升默克位於南科的高雄廠之相關核心能力。此擴建計畫將增加在地化創新與生產技術、確保安全營運與卓越供應，並透過與客戶的更緊密合作與縮短溝通時間，加速半導體客戶的創新研發步伐。」

默克這項投資計畫已於2020年初啟動，預計將建置新廠房，以容納更多尖端研發與生產設備。

默克於SEMICON_Taiwan邀請半導體相關事業專家與在場媒體分享半導體材料趨勢與默克未來在台投資，圖片左起台灣默克董事長謝志宏、默克薄膜科技事業全球業務總監兼台灣半導體事業體總經理莊鎮遠與默克半導體事業體全球薄膜科技事業資深副總裁Surésh Rajaraman冉紓睿。圖／業者提供
默克於SEMICON_Taiwan邀請半導體相關事業專家與在場媒體分享半導體材料趨勢與默克未來在台投資，圖片左起台灣默克董事長謝志宏、默克薄膜科技事業全球業務總監兼台灣半導體事業體總經理莊鎮遠與默克半導體事業體全球薄膜科技事業資深副總裁Surésh Rajaraman冉紓睿。圖／業者提供

默克 半導體 奈米

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