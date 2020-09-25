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台灣之星攜Eleven Sports 攻運動轉播商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣之星看好全球運動風氣盛行，該公司今（25）日宣布，與英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，以低月租就可以觀看Eleven Sports全天候HD高畫質體育賽事轉播。

看好近年全球運動風氣盛行，加上5G「高速率」、「低延遲」與「廣連結」特性、即時轉播品質將大幅提升，運動賽事轉播已然是未來極具高度發展潛力的OTT服務之一，台灣之星看準此趨勢，相繼與串流音樂領導品牌KKBOX、電影戲劇串流首選KKTV、LiTV線上影視、CATCHPLAY+等合作推出多元加值服務品牌。

台灣之星今日正式宣布與在台灣具有1千萬收視用戶規模的英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，月租最低$69起，一次訂閱所有強檔賽事，可觀看Eleven Sports全天候HD高畫質體育賽事轉播，包含台灣獨家轉播的英格蘭足球超級聯賽、歐洲冠軍聯賽及即將在10月開打的NBA總冠軍賽等。

受全球疫情效應影響，線上影音娛樂的需求大量增加，影視娛樂產業版圖也隨之快速移轉與變動，2020年成為線上影音串流平台成長的爆發年，帶動OTT(Over-the-top media services，串流媒體服務)市場規模急速成長，更促使傳統電視業者紛紛轉型加入。

根據美國聯合市場研究公司(Allied Market Research)指出，五年後，全球OTT服務產值將會高達3325.2億美元，預估年複合成長率為16.7％；科技大廠英特爾(Intel)更表示，十年後，每人每月將會有高達84.4GB流量是使用在影音串流服務上。

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