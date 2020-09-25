籌組富采投控 晶電GDR完成終止上市程序

台灣LED廠晶電（2448）與隆達（3698）換股合併案延後至明年1月6日掛牌，晶電公告，該公司2009年在盧森堡交易所掛牌的海外存託憑證（GDR），因籌組富采投控，已完成GDR終止上市程序。

晶電及隆達原以共同股份轉換方式，將其全數股份受讓予富采投控，並暫定股份轉換基準日為今年10月20日，同日晶電及隆達股票也同步終止上市。不過，由於晶電及隆達在中國的反托拉斯審查程序尚未完結，依股東臨時會決議，晶電及隆達董事長共同協商，將股份轉換基準日暫定明年1月6日。

而晶電公告，該公司2009年9月22日在盧森堡交易所掛牌的GDR，因籌組富采投控，經存託及保管機構通知，依據存託契約及保管契約規定，盧森堡交易所已完成GDR終止上市程序。晶電指出，GDR已依相關規定完成兌回或交付程序，此項變動對股東權益無任何影響。