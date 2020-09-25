快訊

變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

台積電止跌 早盤開427元、市值收復11兆

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）除息後連跌，主受外資賣超加上新台幣升值的壓力所造成，在短線急跌下，今（25）日止跌反彈，早盤以427元開出，上漲4元，市值收復11兆元，台積電走高，助攻台股大盤上漲。

台積電從除息前一天收盤價458元一路回檔，截至昨日已下跌35元，其中包括2.5元現金股利，市值從近期收盤新高換算已縮水9,075億元。台積電此次共發出648.25億元現金，股息預計10月15日發放，外資大倒貨，是台積電陷入貼息的最大賣壓。

外資昨日賣超台積電41,023張，連六賣，合計賣超10萬2,592張，拖累台積電股價一路急跌，台積電ADR周四收漲0.59%，收在78.38美元，今日股價以437元開高終止連跌，市值回到11兆722.8億元，早盤一度拉升至428元，盤中漲幅0.82%。

台積電 外資

延伸閱讀

電子傳產生技齊漲 台股反彈逾百點

美股止跌 台股走勢關鍵在台積電

外資六天賣超逾10萬張 台積電市值失守11兆大關

台積電遭外資倒貨 除息後已累計賣超10萬張

相關新聞

台積電止跌 早盤開427元、市值收復11兆

台積電（2330）除息後連跌，主受外資賣超加上新台幣升值的壓力所造成，在短線急跌下，今（25）日止跌反彈，早盤以427元...

嘉澤目標價 喊到600元

英特爾新平台推出，將帶動嘉澤（3533）邁向新高峰。野村證券發布報告預測，英特爾Eagle Stream平台問市，將推動...

玉晶光 Q3估賺半個股本

外傳iPhone 12將於10月13日亮相，在新機拉貨帶動下，光學鏡頭廠玉晶光（3406）9月營收有望持續向上，法人預期...

外資六天賣超逾10萬張 台積電市值失守11兆大關

晶圓代工龍頭台積電9月17日除息2.5元以來，陷入貼息窘境，昨（24）日台股重挫，台積電股價收當日最低價423元、大跌1...

訊連買庫藏 提前達陣

軟體商訊連（5203）昨（24）日公告庫藏股提前執行完畢，執行率100%，共買回1,500張，占已發行股份1.77%，平...

奇偶 本季有望轉盈

歐美各國逐漸解封，安控廠奇偶（3356）本季營運回溫，法人預期，奇偶本季營收有望季增近兩成，擺脫上季低點，毛利率回溫，在...

敬鵬迎轉機 接單回溫

車用PCB大廠敬鵬（2355）指出，第4季車市將持續緩慢復甦，惟觀察終端開始加速備庫存，雖然耐久財仍受疫情變數干擾，但訂...

美商併敦南 11月底完成

美商達爾併購分離式元件大廠敦南（5305）案，順利取得中國大陸國家市場監督管理總局核准，併購案預計將於11月底完成。

訊舟 秀空氣監測方案

網通廠訊舟（3047）宣布，在本次2020台灣創新技術博覽會中，推出空氣品質感測物聯網相關應用產品，目前的空品監測據點高...

台積透過子公司發債30億美元 擴充產能

晶圓代工龍頭台積電（2330）受惠於5G建設部署、高效能運算和遠端辦公教學的CPU、GPU等強勁需求，不僅產能維持滿載，...

台積電陷貼息連六跌 早盤開425.5元下跌8元

台積電（2330）陷入貼息 ，且股價在外資連五賣之下持續走跌，今（24）日跳空以425.5元開出，下跌8元，一度再下滑至425元，盤中跌幅略有收斂至1.38%，市值從除息後也是同步縮水。

嘉澤出貨旺 外資喊目標價600元

英特爾新平台推出將帶動嘉澤（3533）邁向新高峰，野村證券發布報告預測，英特爾Eagle Stream平台問市，將推動嘉澤產品均價大幅成長，一口氣上修今明年獲利預估6個、22個百分點，挑戰大賺二到四個股本，投資評級升為「買進」並將目標價450元急拉到600元。

熱門新聞

台股大跌逾300點 兇手是它大賣超

台股大跳水 終場大跌319點收12,264

「水餃股」變漲停板常客 她酸看不起的人：想排還進不去呢

台股重挫逾300點 南亞科股價強勢抗跌

溢價太高 證交所對11檔TDR祭出處置措施

美股重挫 台股量縮大跌台積電連五黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。