台積電止跌 早盤開427元、市值收復11兆

台積電（2330）除息後連跌，主受外資賣超加上新台幣升值的壓力所造成，在短線急跌下，今（25）日止跌反彈，早盤以427元開出，上漲4元，市值收復11兆元，台積電走高，助攻台股大盤上漲。

台積電從除息前一天收盤價458元一路回檔，截至昨日已下跌35元，其中包括2.5元現金股利，市值從近期收盤新高換算已縮水9,075億元。台積電此次共發出648.25億元現金，股息預計10月15日發放，外資大倒貨，是台積電陷入貼息的最大賣壓。

外資昨日賣超台積電41,023張，連六賣，合計賣超10萬2,592張，拖累台積電股價一路急跌，台積電ADR周四收漲0.59%，收在78.38美元，今日股價以437元開高終止連跌，市值回到11兆722.8億元，早盤一度拉升至428元，盤中漲幅0.82%。