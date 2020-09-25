台灣松下新商品展示會 訴求智能社會、互聯未來

台灣松下銷售公司(Panasonic) 今年特別以「See The Future(智能社會、 互聯未來)」為主軸，今(24)、明(25)日舉辦「Panasonic 2020年度整合方案新商品展示會」，主要結合了智能社會並能創新世代美好未來的概念，提供Panasonic先進技術和最優化的解決方案，以及整合性的創新。此次展示會內容涵蓋的主題區域，包括交通通訊、智能工作、店舖能源、影像廣播，共四大區域。

台灣松下電器新設立四合一的台灣松下銷售公司，新公司成立半年業績大有進展，相較去年有兩位數成長，拿下台灣高鐵旅客乘車資訊看板、車箱內通話系統更新業務，以及知名上市餐飲集團的餐飲管理系統、人臉辨識、人員進出管理及戶外看板等新業務，將挹注未來半年的營收有雙位數增長的動能。

台灣松下銷售公司社長鈴木豊表示，整合方案新商品展示會主要結合智能社會並能創新世代美好未來的概念，提供先進技術和最優化的解決方案，及整合性的創新，作為新商機的能動。展示會內容涵蓋的主題區域，包括交通通訊、智能工作、店舖能源、影像廣播，共四大區域。

鈴木豊說：「家電產品在台灣市場處於飽和，今後要大成長不容易，但台灣松下成長幅度要高於其他競爭品牌，反觀，在智能社會、 互聯未來的發展前景不可限量，融入5G、AI及AIoT的技術力，結合硬體及軟體的一站式服務，則有很大成長潛力，這也是成立新公司未來十年挑戰年年成長的關鍵。」

5G專網通訊智慧/AI應用方面；5G專網產業垂直應用整合的新事業領域，Panasonic發揮了在影像處理以及工廠生產管理的技術強項，並通過與資策會及廣達集團旗下的雲達科技合作，建構企業5G智慧工廠的應用服務。在交通展區，展出了電動車充電、路邊車牌辨識，以及邊陲智慧分析系統。

在宅辦公優化/監控防疫系統；以今年全球受到COVIC-19疫情影響議題，受到關注度的遠端視訊及電話交換機商品，讓即使在家辦公也不是問題。此外，安控領域也邁向新的層次，挑戰系統自動通報時趨近於零的誤報率，使攝影機能應用在更廣大的場域。

智慧店舖營運管理解決方案/邁向新型態的能源管理系統；利用AIoT技術優化了整體店鋪作業並減少人事及營運成本，及運用設備結合科技打造零售及消費者的雙贏局面。當中展出非接觸性的人臉辨識門禁、溫測系統及多項自動化的智慧店舖系統，展現了未來科技的價值。能源展區，在面向未來都市智慧化與能源轉型政策，則能有效的管理電、熱等資源，邁向新型態的能源管理系統。

身歷其境的沉浸式投影/VR與AR的應用及體驗；影像區展示了目前最夯的沉浸式投影及4K 5萬流明超高亮度投影設備，在沉浸區透過高解析度投影機使體驗者能融入影像中，如同身歷其境的體驗。在廣播展區則展出目前時下最熱門的話題，AR及VR透過Panasonic攝影機與3rd Party的結合，搭配Panasonic遙控攝影機的智能化，更是將操作流程變得簡便。