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京東方大併購 面板價看漲

經濟日報 / 記者李珣瑛李仲維／綜合報導
圖／經濟日報提供
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全球LCD面板龍頭陸企京東方昨（24）日宣布，將斥資人民幣121億元（約新台幣520.3億元）收購大陸同業中電熊貓集團旗下兩座次世代面板廠，是大陸面板業歷來最大收購案。

業界盛傳，京東方此次大併購，市占一舉突破三成之上，目的要藉由擴大寡占優勢，進一步推升面板報價漲勢以拉升獲利，藉此擺脫過去幾年營運低潮，隨著面板報價持續揚升，群創、友達也將搶搭相關商機。

業界人士指出，過往紅色供應鏈為了搶市占與訂單，在產業多半扮演「價格破壞者」的角色，京東方經過過去幾年擴張，加上近期三星、樂金顯示器（LGD）等韓廠退出LCD生產，使得京東方「從小弟變龍頭」，對價格的態度也大轉彎，從過往削價競爭，轉為積極拉升報價。

隨著公司市占與出貨量日益擴大，京東方意識到「殺價競爭最後傷害最大的還是自己」，挾市場寡占優勢，京東方下半年起發動大漲價，成功讓7月至9月大尺寸面板報價累計漲約三至四成。

根據面板專業調查機構Omdia最新統計，京東方去年大尺寸全球面板出貨量占比26%，合併案完成後，今年可達32%，更具寡占與定價話語權優勢。中電熊貓則為大陸前五大面板廠。

市調機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，今年第4季大尺寸面板供不應求市況延續，預估報價將上漲高達10%。隨著京東方透過寡占優勢持續發動漲價，市場看好，面板雙虎友達、群創均可望受惠於這波漲價潮，朝單季獲利上看百億元目標邁進。

根據京東方公告，董事會通過將斥資不低於人民幣55.91億元收購中電熊貓集團旗下南京8.5代線80.8%的股權，並以不少於人民幣65.26億元收購其成都8.6代線51%的股權，總計京東方將斥資人民幣121億元完成相關併購案。這項收購案仍待京東方股東會通過，方可實施。

京東方表示，此次收購案符合京東方成為半導體顯示領域全球領導者的發展目標，能夠充分發揮公司市場、技術、營運等全方位能力和經驗，化行業低谷為發展機遇，完善公司技術儲備，提升生產製造能力，拓展高端市場。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，京東方透過這次併購，將大舉提高市占，大幅領先華星光電。京東方更可在原有的IPS面板基礎上，增加VA及金屬氧化物兩類技術產能，有助於搶進高階面板市場。

京東方 大尺寸面板 人民幣

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