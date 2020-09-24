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三星推5G輕旗艦 市占上看3成

中央社 / 台北24日電

三星今天宣布推出5G輕旗艦新機Galaxy S20 FE 5G，鎖定年輕族群，推升5G換機潮，力拚在新台幣2至3萬元的手機市場多拿下6至7%的市占率，往市占25%、甚至30%邁進。

三星表示，Galaxy S20 FE 5G將於10月7日在台上市，搭配電信業者5G的1399元資費，原價2萬3990元新機，購機價為7990元，有助於掀起新一波5G換機潮。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天表示，Galaxy S20 FE 5G上市，能在台灣智慧型手機價格帶2萬元以上高階市場間，額外挹注6至7%市占率，往市占25%、甚至30%邁進。

他表示，截至7月，台灣整體智慧型手機市場與去年同期相比，銷售額持平、銷售量下滑約8%，但台灣三星不論銷售量及銷售額皆逆勢成長約15%以上，尤其在中階及中高階產品，有賴兵強馬壯的A系列，銷售額及銷售量相較去年同期成長超過3成。

而三星今年Note20 5G旗艦系列約與去年維持平盤，摺疊機Z Fold2全台幾乎已銷售一空；今年初上市的輕旗艦手機Note10 Lite幾乎穩居市調機構前20大的熱銷機種，同時皆為該價格帶Android手機排名第一名。

觀察台灣智慧型手機售價2至3萬價格帶市場，陳啟蒙指出，去年此價格帶已展現4成成長率，今年較去年同期相比也有20%成長，而以目前台灣5G發展狀況而言，消費者期待搭配5G資費，購機價能在萬元內，因此輕旗艦為搶市利器。

5G 智慧型手機 三星電子

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