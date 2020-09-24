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京東方擬收購中電熊貓 可能掌握全球28%大尺寸面板產能

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處今（24）日表示，經過一段時間的折衝與討論，中電熊貓出售一事終於明朗化，京東方於9月23日正式宣布計劃收購中電熊貓Gen8.5 的80.831%及成都Gen8.6+的51%的股權，料該合併已經進入最後程序。2020年京東方（BOE）在B17(Gen 10.5)產線加入後，產能比重約莫占整體大世代產線21.1%；而中電熊貓(CEC Panda)南京8.5 代線與成都8.6代線比重合計約占4.7%。意即若收購成功，京東方將可掌握整體市場超過四分之一的產能面積，2021年更有機會將占比推升至28%，不僅使其全球第一的地位深固，也再次拉高其於面板市場的話語權。

觀察今年面板各應用別的出貨數量，京東方於電視、顯示器、筆電等應用市場皆已位居龍頭，若再加上中電熊貓南京8.5代線和成都8.6代線的出貨量，預計京東方在電視面板市占率將由18.5%提升至23.3%；顯示器面板市占率由27%提升至31.7%，筆電面板市占率由27.3%提升至31.5%，京東方將大幅拉開與第二名的差距。

京東方長期以IPS為技術發展主軸，而中電熊貓的電視產品則聚焦VA技術，除了能與IPS產生互補效果，還可加深京東方與一線品牌廠的合作關係。此外，中電熊貓的8.6代線將能補足50吋與70吋等京東方較缺乏的項目，使其電視產品的尺寸組合更加豐富。筆電方面兩者皆以IPS技術為發展方向，相較於京東方以a-si製程為主，中電熊貓則全面主打低功耗IGZO技術，可補足京東方較缺乏的遊戲型筆電或節能規格的IT產品。

另一方面，以往中電熊貓與同屬中電集團的全球最大顯示器代工廠冠捷(TPV)有深度合作，因此京東方整併中電熊貓也將牽動後續供應鏈的關鍵。由於目前南京六代線動向尚不明朗，除了產線設備較為老舊，加上主要技術為TN與VA，若未來能改造為IPS或VA技術，則未來有望提升產線價值。

TrendForce認為，中國面板產業未來將透過以京東方為首的無色彩專業面板廠，憑藉自身技術能力和產能優勢擴大市占；再者，以華星光電(CSOT)為首，除了具面板技術能力還擁有自家集團品牌的支持，藉由集中資源、分兵進擊的模式，預期上述兩種發展策略將使中國供應鏈掌握全球整機與面板端的主導權。

電視面板 京東方

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