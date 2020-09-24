資策會MIC：2030年在東南亞組裝筆電比重將達五成

資策會MIC今（24）日指出，供應鏈遷移將是未來十年資訊產業最重要的趨勢議題之一，因此依據產業發展特性，思考2030年資訊系統產品區域化供應鏈的樣貌，不僅產能以供應所在區域市場為主，關鍵零組件廠長期來看也將隨組裝廠遷移。

MIC預測，筆電供應鏈組裝廠將持續移出中國大陸，雖然2030年中國大陸仍是筆記型電腦製造重鎮，比重將下滑至40%，而關鍵零組件移往東南亞機會高，預估2030年東南亞組裝筆電比重達50%，台灣維持以研發為主，組裝約占5%。

至於桌機供應鏈方面，資策會MIC說，在中國大陸組裝比重將逐漸減低，預估2030年中國大陸將只保留組裝廠與零組件廠約兩成的產能，組裝將以東南亞為重心，在泰國、越南與印度等地區，逐漸形成產業聚落，美洲有望成長至三成、歐洲捷克與波蘭占二成；而關鍵零組件仍以中國大陸為主要生產基地，約占四成。

伺服器方面，MIC表示，2030年北美仍是伺服器最大市場，台灣也將配合北美資料中心與品牌廠擴建研發中心。中國大陸也將投入伺服器架構的研發。組裝將以北美為重心，中國大陸保留部份組裝廠，占比約三成，東南亞與台灣則預估可成長至兩成，隨著台灣持續擴建組裝廠，關鍵零組件有望因為組裝廠規模擴大而返台。關鍵零組件部分，中國大陸仍為主要生產基地，占六成，東南亞將成為供應其他地區的主力，台灣約占一成。