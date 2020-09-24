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疫情翻轉習慣 中華電MOD成全台最強電影通路

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

受到新冠肺炎影響，2020年全球影視娛樂產業受疫情衝擊，數位影音服務卻在後疫情時代逆勢成長，據中華電信（2412）內部資訊及國家電影中心公佈的全台票房數據統計，2020年中華電信MOD電影收視穩定成長，今年1月至9月下旬，客戶於MOD觀看電影時間累積已超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積的觀影時數則約為16億分鐘，MOD電影累計觀影時數正式超越全台戲院，一舉躍上全台最強電影通路寶座。

今年以來截至9月23日，GaragePlay車庫娛樂的全台累進票房已達7億，於全台票房占比超過22%，穩居全台累積票房第一。

中華電信表示，MOD用戶數突破200萬戶，成為全台最大影音平台，而今年受到疫情帶動，雖然用戶數沒有明顯增加，但觀看分鐘數卻大幅成長兩成，更帶動隨選視訊內容成為用戶觀看焦點，今年以來在MOD上累積觀看電影分鐘數超過全台電影院，也讓中華電信感到訝異。

中華電信表示，面對OTT TV競爭，中華電信MOD用戶數算是相對抗跌，而開機率、觀看分鐘數、營收、廣告營收及獲利都有持續成長，未來除體育運動內容以外，將持續強化戲劇與電影，成推升營運成長雙引擎。

中華電信24日也同時宣布與GaragePlay車庫娛樂強強聯手，共同打造「完全電影生態系」，從院線千萬強檔大片每月獨家首播、因應5G環境的超高畫質4K電影、突破傳統框架的院線同步、會員獨家戲院首映會、到原創國片計畫，全方位提供客戶最頂級的數位影音服務，讓客戶在疫情影響之下也能暢快享受超高品質的娛樂生活。

中華電信表示，MOD電影累積觀影時數超越全台戲院，而全球電影產業因應疫情影響，加快數位轉型的趨勢有跡可循，今年4月環球戲院年度大片《魔髮精靈：唱遊世界》一改過往慣用的電影上映手法，僅在美國少數影廳上映，且於上映當天同步於串流平台以19.99美元Premiere VOD方式出租，上映首三周付費收看的金額高達1億美金，創下院線大片直接上架數位影音平台的銷售佳績。

中華電信表示，原定今年3月上映的迪士尼電影《花木蘭》同因疫情影響，經多次延期發行，最後在Disney+會員制數位影音平台上架，成功帶動Disney+大量新客戶成長。由此可見，在疫情影響下，電影產業數位轉型的步伐愈將加快，中華電信MOD此次與GaragePlay車庫娛樂攜手合作，不但讓客戶不必出門也能安心在家享受高品質影音娛樂，更展示了國內電影發行的新可能性，讓電影發行的方式更加靈活多元。

中華電信MOD與GaragePlay車庫娛樂合作將每月強檔院線大片直接送到你家，首波主打2020全台年度票房冠軍，韓國票房突破330億韓幣、全台賣破3.56億台幣的《屍速列車2：感染半島》，將於9月30日獨家上架MOD與Hami Video； 10月則將為影迷帶來由「雀姊」潔西卡雀絲坦飾演頂級殺手的《追殺艾娃》，為粉絲帶來最熱血沸騰的武打場面。11月份再推出驚悚電影《超危險駕駛》，號稱奧斯卡影帝羅素克洛從影以來最駭人演出，被台灣觀眾譽為「真人版GTA」，將全面擄獲粉絲的心。

此外，中華電信MOD也強調廣結盟，要逐步打造「完全電影生態系」，透過中華電信5G高速、低延遲的優勢，提供MOD、Hami Video客戶精彩高畫質4K電影服務，並集結GaragePlay車庫娛樂等國內外片商，提供特色院線電影同步上架，每月更有獨家千萬院線大片，挑戰數位串流服務的各種可能，提供客戶最多元與高品質的影音體驗，並在後疫情時代，開創數位影音娛樂生態的新里程碑。

中華電信 電影 MOD

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