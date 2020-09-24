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資策會MIC：今年全球筆電出貨將寫下五年新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，2020年全球筆電出貨將達1.7億台，成長率6%，創下近五年新高，由於2020年疫情提前了筆電換機潮，預估2021年出貨將衰退4.3%。

MIC資深產業顧問楊中傑表示，資訊硬體產品市場的發展重點，在於滿足人類工作與學習型態的改變，在新冠肺炎疫情尚未緩解，遠距辦公與遠距教學持續發展之下，筆電仍有成長空間，將有利於商用、教育筆電廠商，相較起來，商用桌機市場受到較大衝擊。

至於台灣資訊系統產品出貨方面，2020年台灣筆電出貨預估將成長7.9%，甚至超越2017年的換機潮，創下近五年新高，不過，由於2020年的大量採購，2021年預期台灣筆電出貨將小幅萎縮。

針對全球伺服器市場展望，5G與遠距應用成為兩大成長動能，資料傳輸加大將促使企業用戶與資料中心升級，隨著遠距成為常態，全球伺服器2020年出貨成長率預估為2.9%。

在台灣伺服器出貨方面，同樣受到疫情影響，產能擴大，2020年出貨成長5.4%，表現優於2019年，展望2021年，英特爾（Intel）新品換機潮成長，以及5G滲透率提高對資料中心運算與儲存的需求，皆有利於台灣伺服器出貨。

而遠距辦公趨勢造成桌機市場需求衰弱，預估2021年台灣桌機將較同期小幅下滑0.4%。

筆電 疫情 資策會

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