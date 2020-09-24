快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

撼訊攜手台科大 設立智慧製造實驗室

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
撼訊科技攜手台灣科技大學，研發中小企業智慧製造營運服務。撼訊/提供
撼訊科技攜手台灣科技大學，研發中小企業智慧製造營運服務。撼訊/提供

專業顯示卡製造商撼訊科技（6150）今日宣布，該公司攜手台灣科技大學設立撼訊台科大智慧製造實驗室，共同研發工業4.0世代所需的相關技術與營運服務模式，未來將把共同研發成果導入產業，協助中小企業進行產業升級轉型。

撼訊總經理陳劍威表示，中美貿易戰及新冠肺炎將重組全球化供應鏈，對於台灣而既是危機也是轉機，在地化生產的需求將大幅提昇，對於智慧化及少量多樣生產模式需求更為迫切，然而作為台灣產業主體的多數中小企業，受限於營運規模往往缺乏足夠資源進行智慧化生產所需的客製化生產、影像辨識、自動化製造、數據分析模型開發整合等技術研發及轉型工作。

有鑑於此，撼訊科技與台科大工業管理系特聘教授王孔政攜手設立撼訊台科大智慧製造實驗室，希望藉由台科大強大技術研發能量整合業界的實務需求，研發適合中小企業的智慧製造營運模式及相關技術，同時也歡迎有相關需求的中小企業一起投入智慧製造轉型研發智慧製造營運行列。

台科大工業管理系特聘教授王孔政表示，台科大研發團隊近年持續累積智慧製造與營運的技術能量，並結合撼訊科技卓越的產品設計能力，共同開發商用系統，未來將提供中小企業高彈性、低成本的模組化智慧製造解決方案。

撼訊科技目前與台科大進行多項產學合作技術，內容涵括區塊鏈與物聯網融合、資訊安全、自動化製造流程優化以及AOI影像辨識應用等，藉由此次進一步共同設立撼訊台科大智慧製造實驗室，可提供實驗場域進行相關研究整合。

撼訊科技總經理陳劍威（左）攜手台灣科技大學，研發中小企業智慧製造營運服務。撼訊/提供
撼訊科技總經理陳劍威（左）攜手台灣科技大學，研發中小企業智慧製造營運服務。撼訊/提供

台科大

延伸閱讀

國際半導體展 台灣揚眉吐氣

撼訊攜手台科大 研發中小企業智慧製造營運服務

精測布局AI智慧製造 自動化植針機成要角

遠傳揪伴 探索5G新藍海

相關新聞

臺灣創新技術博覽會 透視大腦與防護衣令人驚艷

經濟部長王美花、科技部長吳政忠下午參觀「2020臺灣創新技術博覽會」，包括透視大腦技術及防護衣等創新技術。「2020臺灣...

工業局創新領航館秀百項應用 四大主題走入生活

由經濟部工業局統籌2020年「台灣創新技術博覽會-創新領航館」今（24）日在世貿一館登場，由，整合工業局、技術處、中小企業處、國防部及國發會等5大局處部會、邀請工研院、資策會等17家法人單位，與33家國際機構、62家國內企業展出超過百件前瞻創新技術。展出「新保健」、「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」，將科技結合大眾生活。

趨勢：企業內部及雲端伺服器成犯罪地下市場商品

趨勢科技今天指出，許多企業機構的內部及雲端伺服器遭駭客入侵，並用於不法用途或出租給犯罪集團，成為網路犯罪複雜經濟體系的一環。

精測因應新應用 推3H高階探針卡

半導體測試介面廠精測（6510）參加2020 SEMICON TAIWAN國際半導體展，今（24）日首次公開該公司最新研...

全球供應鏈關鍵力量 蔡總統：持續鞏固產業優勢

蔡英文總統上午接見國際半導體產業協會(SEMI)與台灣半導體產業協會(TSIA)董監事及國內外半導體企業高層，她表示，台...

有了5G後還需要WiFi嗎？ WiFi 6會比5G提早達陣

在５Ｇ如火如荼建置的同時，WiFi 6的發展也正加速進行，帶動網通需求自今年下半年起快速成長，相關廠商如瑞昱、啟碁長線營運值得期待。

高通攜手微軟 搶5G PC商機

晶片大廠高通攜手微軟，搶占5G PC商機。微軟於美國時間22日在年度Ignite大會中宣布，與高通旗下高通技術公司進行深...

台達電Q4營收估高個位數年增長 台幣升值添變數

台達電（2308）第3季在居家工作（WFH）、智慧型手機及電動車業務催動下，預期9月營收將持續成長，展望第4季，法人預估，營收將依季節性常態放緩，但仍可年增5-9%，唯台幣升值可能為營收成長帶來變數。

無懼高通5G殺價競爭 美系外資喊進聯發科

美系外資預期，5G需求將在未來數季加速發展，有望推升手機晶片廠聯發科營收及營業利益成長，且對手高通在低階市場殺價競爭，對5G晶片毛利率影響不大，因此維持聯發科加碼評等及目標價720元。

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

以台積電（2330）為首的台灣科技業，在美中科技戰之中成為雙方拉攏的對象，而且美方原本出於政治及經濟考量而發動的科技戰，今年在新冠肺炎（COVID-19）疫情的推波助瀾下加速升溫，讓部分國人感嘆「兩大之間難為小」。

鴻海：工業AI推動新智造

鴻海預計10月16日首度舉辦鴻海科技日（HHTD），昨（23）日發出邀請函，除大秀鴻海集團研發實力，並展現鴻海轉型升級計...

日月光CEO吳田玉提建言：調整政策 保住半導體優勢

日月光半導體執行長吳田玉昨（23）日在「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」表示，過去台灣透過垂直和水...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

繼承子女遺產 留意「雙稅」

Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。