撼訊攜手台科大 設立智慧製造實驗室

專業顯示卡製造商撼訊科技（6150）今日宣布，該公司攜手台灣科技大學設立撼訊台科大智慧製造實驗室，共同研發工業4.0世代所需的相關技術與營運服務模式，未來將把共同研發成果導入產業，協助中小企業進行產業升級轉型。

撼訊總經理陳劍威表示，中美貿易戰及新冠肺炎將重組全球化供應鏈，對於台灣而既是危機也是轉機，在地化生產的需求將大幅提昇，對於智慧化及少量多樣生產模式需求更為迫切，然而作為台灣產業主體的多數中小企業，受限於營運規模往往缺乏足夠資源進行智慧化生產所需的客製化生產、影像辨識、自動化製造、數據分析模型開發整合等技術研發及轉型工作。

有鑑於此，撼訊科技與台科大工業管理系特聘教授王孔政攜手設立撼訊台科大智慧製造實驗室，希望藉由台科大強大技術研發能量整合業界的實務需求，研發適合中小企業的智慧製造營運模式及相關技術，同時也歡迎有相關需求的中小企業一起投入智慧製造轉型研發智慧製造營運行列。

台科大工業管理系特聘教授王孔政表示，台科大研發團隊近年持續累積智慧製造與營運的技術能量，並結合撼訊科技卓越的產品設計能力，共同開發商用系統，未來將提供中小企業高彈性、低成本的模組化智慧製造解決方案。