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宏碁新款可翻轉Chromebook 在台開賣

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

近期遠距工作、教學提前部署的需求大增，宏碁（2353）兩款Chromebook新品台灣正式開賣。具抗刮耐磨、特殊配製康寧大猩猩Corning Gorilla 抗菌玻璃的Acer Chromebook Spin 713，採軍規設計、360度翻轉可四種使用模式，輕薄機身內建多元連接埠，通過 Project Athena 認證、搭載第10代Intel Core i7處理器及16 GB的DDR4 記憶體，提供長達10小時電池續航，保持全天候的高效工作，售價33,000元；另一款專為學生族群設計的11.6吋可翻轉筆電-Chromebook Spin 311，搭載聯發科技（2454）MT8183處理器，長達15小時的電池續航力可長時間學習和娛樂，售價10,500元。即日起兩款新品皆於Acer Store線上開賣。

全新的Acer Chromebook Spin 713具備高防護設計：擁有流線型鋁製機殼，採用加固設計，具有軍規級的耐用性，耐磨損、防撞、生鏽等，機身最高可承受離地122公分墜落的衝擊、亦可承受最高達60公斤物體的向下撞擊力。配備13.5吋VertiView 2K觸控顯示器，窄邊框設計、3：2 的螢幕長寬比使垂直空間增加 18%，觸控螢幕和觸控板均採用康寧大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass，抗刮耐磨，特殊配製的抗菌玻璃亦能防止產生異味、污漬及可能衍生的細菌與病菌。

11.6吋可翻轉Chromebook Spin 311 (CP311-3H) 重量僅有1公斤，可輕易收納於背包或書包中，專為滿足課業和日常工作處理等需求所設計。搭載MediaTek MT8183處理器，可同時進行多個應用程式、網頁和文件。此外，長達15小時的電池續航力讓使用者長時間進在學習、工作和娛樂中能游刃有餘。搭配使用康寧大猩猩Corning Gorilla 抗菌玻璃的高解析度IPS觸控螢幕，以及具有凹面按鍵和充足鍵距的新型改良鍵盤，讓使用體驗更加直覺與舒適。另外，其配置廣角網路鏡頭、802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi技術，以及藍牙4.2技術，讓家庭成員都能通過Google Hangouts、Google Classroom等應用輕鬆保持聯繫。

Chromebook 宏碁

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