工業局黑客松即日起開放報名 拚AI應用商機

為促進AI技術應用落地，扶植AI新創能量，經濟部工業局主辦「2020 AI in TAIWAN台灣人工智慧黑客松」活動，由資策會、台灣人工智慧協會協力執行，即日起開放報名。在這次活動中，工業局邀請科技部轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心），跨單位串連合作，國研院國網中心以國家級高速雲端運算資源，提供黑客松所需的運算環境，並提供價值超過500萬的高速運算資源，作為活動比賽獎項，協助AI HUB計畫推展。

AI HUB平台是工業局配合行政院推動「台灣AI行動計畫」，委由資策會建置，串聯資源及提供服務與輔導，成立迄今已串聯二十餘家公協會及法人機構、百家AI新創及近600家業者參與AI應用實證，是台灣邁向AI大國的重要政策方案。

資策會表示，2020 AI in TAIWAN黑客松活動結合政府單位、學界與AIA、TAAI等專家，多方協助特色AI技術落地，透過主題式引導，讓新創團隊能以「發現產業問題、協助產業AI解決」，以跳脫產業既有觀點，不同面相來發現新問題並給予解方。

資策會也預期，將透過黑客松產出20組特殊解決方案團隊，進行後續輔導以期創造落地應用價值。

國研院國網中心主任史曉斌表示，TWCC (Taiwan Computing Cloud）台灣AI雲平台是國家數位基礎建設的重要投資，這次能與工業局、資策會、台灣人工智慧協會等夥伴合作，共同協力經濟部推動產業與新創發展，是責無旁貸的任務。他說，藉由支援工業局的AI HUB計畫，這座有史以來、在全球取得最佳排名的強大超級電腦，得以發揮更大的效益，也呼應部會接力、扶持產業新創的方向。

國研院國網中心除了提供2020 AI in TAIWAN黑客松參賽團隊所需的運算平台與獎項，未來也將提供額外的運算資源，協助新創成為AI HUB合作夥伴，擴大AI技術或解決方案供應來源，並串接AI HUB與國網中心會員系統，提供團隊連貫配套的研發服務，持續以跨部會合作的形式，為新創產業生態系的蓬勃發展，貢獻資源與力量。

本次黑客松活動，報名日期為即日起至10月14日，主題分為：智慧製造、智慧金融、智慧醫療、智慧服務、智慧農林漁牧業等五大類。