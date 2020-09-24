台灣大林之晨：5G將著重發展B2B2C模式
台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日表示，5G時代市場看好企業客戶具有潛在龐大商機，而這也是電信商積極發展方向，不過，5G會發展出不同商業模式，相比其他業者專注在 B2B 的企業客戶，台灣大主要發展是B2B2C或B2C模式。
林之晨指出，從台灣大角度來看，不會聚焦在 B2B 的企業客戶上，而是選擇策略合作。未來台灣大積極發展B2B2C商業模式，包括旗下MOMO電商平台導入智慧倉儲、攜手富邦悍將展開超5G應用，及與全球GPU顯示晶片NVIDIA合作，打造雲端遊戲平台等。
此外，台灣大日前訂出 5G 基地台數量目標，今年底將達4000座、三年內上看1萬座，林之晨表示，以目前5G基地台建設速度與數量，已超越原先規劃，先前台灣大為加速5G基地台數量，台灣大日前再追加今年5G資本支出，一口氣從145億元調升至203.98億元，林之晨表示，5G資本支出高峰將落在今年，明年則會大幅度減少。
在市況方面，林之晨也指出，市場對5G需求反應佳，尤其8月5G用戶數月增20%、9月申辦量同樣表現不錯，因此，近期將持續擴增基地台。
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