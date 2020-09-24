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鴻海、凌華合資成立法博智能 加速自主移動機器人運用

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）與凌華科技（6166）合資成立的法博智能（FARobot）昨（23）日正式成立，並於新北市中和舉行總部掛牌慶祝酒會。鴻海董事長劉揚偉與凌華董事長劉鈞一同出席慶祝儀式，期許FARobot 藉由鴻海與凌華的強強聯手，實現各產業次世代AMR應用落地的全球佈局，新團隊能在三年內展現出合作成果。

劉鈞表示，智能化的時代中，把一台機器做好只是基本，最重要的是要能整合一群機器之間的溝通合作，凌華藉由自身軟體跟韌體優勢積極布局智能工廠，相信與鴻海一起成立的FARobot，一定能提供客戶智能工廠的智能物流整體解決方案。

劉揚偉指出，FARobot的SWARM技術，加入凌華與鴻海各自獨有的行業知識，再透過鴻海積累已久的工業製造數據以及廣大的供應鏈實驗場域，可望打造出佈建Robot產業基石，一步步推廣到更多產業。

FARobot資本額為2億元，鴻海以現金出資1.02億元，佔股51％、凌華以現金出資0.98億元，持股49％。未來將針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務為基礎的「群機智主(Swarm Autonomy) 」次世代軟體平台與「自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)」等產品和服務，為企業客戶加速導入AMR，提升流程效率，創造競爭優勢。

因應未來少量多樣、人口結構改變、區域生產等挑戰，包含生產、倉儲、零售、醫療等各產業，在傳統流程上所使用的移動載具(如AGV)，都必須能夠解決上下游製程串連、分散儲位管理、以及軟硬體系統整合等未來營運痛點，來保持企業競爭優勢。

FARobot董事長杜墨璽表示，未來5G專網中，最重要的應用就是AMR。FARobot是鴻海與工業電腦廠凌華科技合資成立的自主移動機器人公司，結合雙方在軟硬體上的優勢，進一步加速產業垂直整合的深度，透過鴻海以及凌華合作夥伴所提供的關鍵實驗場域，將擴大產業應用的範圍，讓FARobot不僅擁有成為全球最強AMR公司的DNA，更能打群體戰。

FARobot 的群機管理系統是一個以群機智主的自然仿生演算法為基礎的即時車隊管理系統軟體，採用次世代的機器人作業平台的DDS技術，能夠讓機隊各成員、甚至與其他採用DDS技術的設備進行實時溝通，確保流程不中斷，提升生產效率。

鴻海 凌華

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