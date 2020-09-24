義隆受惠NB應用需求熱 估今年可賺逾一個股本

筆電觸控IC大廠義隆（2458）今年營運持續受惠於NB應用需求熱，法人估計，該公司今年業績有機會大增逾五成，並賺進超過一個股本。

義隆是全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭，單月營收從3月以來持續加溫，8月業績續創歷史新高，累計前八月合併營收為87.34億元，年增51.6％。

義隆預期本季營收將介於46億至48億元，季增29.9％至35.6％，續創單季歷史新高。本季觸控板產品出貨量有望保持五到六成的季增率，指紋辨識產品出貨量季增幅可能達35％至40％，觸控螢幕產品出貨量的季增幅，則估計約達25％至30％。

過往義隆每年營運高峰大多落在第3季，第4季表現通常會回檔，不過由於消費性機種與教育應用Chromebook的需求旺盛，其今年第4季的業績表現，有機會優於預期。

義隆上半年觸控螢幕IC出貨量約1,400萬套，觸控板出貨量約4,800萬套，估計兩者下半年的表現都將更好。至於指紋辨識IC業務，今年平均銷售單價大幅提升，同時市場滲透率提高。義隆去年指紋辨識IC出貨量約580萬套，今年上半年相關出貨量已超過420萬套，業績也已超過去年一整年，估計今年相關出貨量有機會超過1,000萬套。