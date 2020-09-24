經濟解析／京東方買產線劍指面板主導權 台廠威脅加劇

中國大陸面板產業從原本的兄弟登山各自努力，朝向資源整併發展，京東方宣布將收購中電熊貓南京及成都兩條產線，TrendForce研究副總邱宇彬認為，陸廠汰弱留強的動作，將進一步拉高影響力，目標在取得主導權，對台廠的威脅恐將加劇。

京東方預計以超過人民幣121.17億元收購中電熊貓產線，分別是不低於人民幣55.91億元收購南京8.5代線股權80.8%，及不低於人民幣65.26億元收購成都8.6代線51%股權，未來在完成收購下，將是大陸液晶面板產業最大的收購案。

邱宇彬表示，大陸面板廠經過近幾年的狼性競爭後開始開花結果，由原本各自打拚的情況開始朝資源整併的方向發展，中電熊貓近幾年營運績效不佳，主要是因為產品線複雜、包括電視、手機等產品線全都有涉獵，在多頭馬車、市場不夠獨特、再加上良率也不好的情況下，深陷在虧損困境中。

他認為，現在大陸面板廠在站穩腳步下開始整合資源，目的就是要讓影響力更強，取得主導權，因此進行汰弱留強的整併，有助產能集中、擴大影響力及競爭力。

京東方目前在大尺寸LCD的產能市占率達23%，中電熊貓南京廠市占率1.3%、成都廠則是3.4%，以LCD來說，京東方包括電視、監視器、筆電、平板、手機的出貨量都是世界第一，唯一沒有的部分是單看OLED的手機面板，三星仍是遙遙領先。

業界分析，京東方收購中電熊貓兩條產線後，將進一步擴大產能市占率，穩居在全球市場的領先地位，同時，在技術及產品線上也將更加完整。

邱宇彬表示，以中電熊貓南京廠及成都廠來說，對京東方具有技術及產品互補的效益，尤其是成都產線，除了強化京東方的技術之外，同時也補上50吋大尺寸的產品線，這部分也將對台灣面板廠進一步造成威脅。

邱宇彬強調，京東方原本並沒有50吋的產品，而這部分則是台廠包括友達、群創的強項，原本兩家台廠在面對中電熊貓的競爭時，具有相當的優勢，但未來若換成京東方主導，市場的版圖恐將出現不一樣的衝擊。