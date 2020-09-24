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精測因應新應用 推3H高階探針卡

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體測試介面廠精測（6510）參加2020 SEMICON TAIWAN國際半導體展，今（24）日首次公開該公司最新研發，為因應包括AI、5G等終端應用市場，所以研發設計的3H高階探針卡，包括3H高溫、高針數、高電流探針卡，未來在終端市場更多需求下，該公司3H探針卡可望滿足異質整合時代複雜的測試需求。

精測總經理黃水可表示，人工智慧（AI）、5G終端應用需求引領半導體產業從設計、製造、封裝到測試皆朝異質整合技術方向發展，以達到讓晶片更多功、高速與省電，伴隨著產業技術的演進，而高速運算的AI與5G晶片，核心處理器所需搭載的周邊晶片量只增不減，因此如何在異質整合的架構下，讓晶片尺寸變得更小、傳輸速度更快、電流供應量更大，考驗半導體產業鏈裡每個關鍵廠商的技術力。

精測表示，該公司推出的高品質3H探針卡，正是透過廠內自建的AI製造生態系統，自製生產探針、IC載板及印刷電路板（PCB）等全系列半導體測試介面產品，其中，自製植針機技術成為業界關注焦點。

黃水可並透露，精測自製的植針機，目前已經有三台，單月最大產出可達60萬針，現階段已經可滿足客戶需求，預計年底前還能再增加二台；黃水可也提到，自家明年的銷售，會以探針卡的整卡銷售為優先，且將有利於對整體營運的貢獻。

半導體 精測 5G

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