全球供應鏈關鍵力量 蔡總統：持續鞏固產業優勢

蔡英文總統上午接見國際半導體產業協會(SEMI)與台灣半導體產業協會(TSIA)董監事及國內外半導體企業高層，她表示，台灣半導體產業是全球供應鏈裡面的關鍵力量。政府非常重視這個戰略性產業，也會積極協助業界解決難題，來持續鞏固台灣半導體產業的優勢，要加速轉型和發展。

致詞一開始，蔡總統先是提到，SEMICON Taiwan國際半導體展，今年能夠在疫情下如期舉辦，除了展現台灣防疫的成果，也代表了我們半導體業界堅韌的實力。未來，希望在政府和民間共同努力之下，讓台灣半導體產業不斷提升競爭力，繼續做全球業界的領頭羊。

蔡總統指出，每年9月，SEMICON Taiwan國際半導體展，不僅是台灣，也是全球半導體業界非常關心的一大盛事。今年面對疫情的挑戰，大家不論是辦展或參展，都是格外的費心。為了服務無法來台的國際廠商，這次也推出全新的虛實整合展覽平台，讓各國參觀者不受空間限制，都能掌握最新的市場資訊。大家這麼努力排除萬難，就是為了一個目標，讓台灣半導體產業，一定要不斷提升競爭力和影響力。

蔡總統說，就在上周二，SEMI在總裁曹世綸的帶領下，宣布成立「高科技創新創業平台」，在這次SEMICON Taiwan展覽期間，也舉辦「半導體新創媒合會」，來扶植新創企業，幫助台灣打國際盃。

蔡總統更表示，從上個月，TSIA理事長劉德音也開始輪值「世界半導體理事高峰會」（WSC）的全球主席。今年TSIA第三度完成主辦WSC，加上劉理事長擔起重任，相信將讓台灣半導體產業，更強化跟國際的連結。

蔡總統指出，她在2020年總統就職演說中提到六大核心產業，其中有多項產業都與半導體產業相關，也是台灣下一世代產業發展中最關鍵的產業，是「重中之重」。

針對人才問題，蔡總統表示，行政院近來已經針對業界的需求，透過跨部會合作，包括國發會、經濟部、教育部，共同來研議各種做法，包括設立半導體學院、在校園增加相關科系的師生名額。「只要大家想去哪裡，我們就把人才送到哪裡」。

蔡總統接著說，除此之外，打造台灣成為「半導體先進製程中心」，也是政府持續進行的計畫。未來發展的重點，包括材料供應在地化、技術自主化、外商設備製造在地化、以及先進封裝設備國產化。

蔡總統指出，這些方向，政府都會一一來落實，讓台灣半導體有更豐厚的技術能量，以及完整產業供應鏈，能夠提升在全球供應鏈的關鍵地位。未來，希望在政府和民間共同努力之下，讓臺灣半導體產業不斷提升競爭力，繼續做全球業界的領頭羊。

今天前往總統府拜會的訪賓，包括台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音、日月光半導體製造股份有限公司執行長吳田玉、SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸及鈺創科技股份有限公司董事長盧超群等。