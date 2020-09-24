台達電Q4營收估高個位數年增長 台幣升值添變數

台達電（2308）第3季在居家工作（WFH）、智慧型手機及電動車業務催動下，預期9月營收將持續成長，展望第4季，法人預估，營收將依季節性常態放緩，但仍可年增5-9%，唯台幣升值可能為營收成長帶來變數。

台達電第3季受惠居家工作（WFH）相關IT零組件、智慧型手機用被動元件及電動車零組件，在三大業務助攻下，預期9月營收將持續成長，第3季展望正面。

台達電今年8月營收250.93億元，較去年同期243.15億元成長3%，較今年7月份257.82億元、月減3%；累計今年前八個月合併營業額為1,772.48億元，較去年同期1,765.24億元、年增0.4%。

台達電執行長鄭平先前預估，第3季營運可望依循往年，預估營收可望優於第2季，不過目前第4季還看不清楚，而且在疫情因素干擾下，還有很多未知數，但整體而言，公司仍希望毛利率可望維持在30%以上。

展望第4季，法人預估，台達營收將依季節性常態放緩，但目標年增5-9%，唯台幣升值可能為營收成長率帶來變數。

台達電為全球電源供應及散熱管理領域領導廠商，受惠居家工作浪潮產生的周邊需求，以及AI、資料中心、伺服器散熱及電源需求增長，相關應用產品在今年第2、第3季年增幅達五成以上。

在電動車業務方面，台達電今年第3季開始展現力道，法人預估該業務近期內有望寫下單月新高、達10億元，在多項新訂單及更多產品進入開發下，有望帶動電動車業務在2021年底前轉盈的目標。

台達電先前指出，目前公司電動車手上的訂單很多，上半年汽車的組裝廠因疫情而停工，但目前各工廠已慢慢開工，如果手上的訂單如預期出貨，營收貢獻表現會不錯。

台達電第2季受惠疫情帶來的居家工作（WFH）、遠端教學商機，推升第2季毛利率、營益率雙雙改寫新高，本業獲利也登頂，單季稅後純益75.97億元，季增268%，每股純益（EPS）2.92元，累計上半年EPS 3.72元。