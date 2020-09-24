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Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，Mini LED晶粒激烈價格競爭將自明年開始，三安光電及中國供應商為最大贏家，他同時指出，長期來看，Mini LED將改善晶電（2448）的產能利用率，但考慮激烈的價格戰因素，晶電股價仍有下行風險。

郭明錤指出，蘋果主導絕大部分零組件的設計，且擁有相關專利，因此，專利對晶電的競爭優勢貢獻恐將較市場預期低；三安光電開發蘋果Mini LED晶粒已在PRQ階段，最快明年上半年大量出貨。

郭明錤認為，晶電與隆達（3698）合資控股公司時程如果出現任何延期，將對競爭優勢不利；中國廠商因生產成本較低、規模經濟、加上政府補助，擁有顯著價格競爭優勢。

郭明錤表示，根據調研結果，蘋果所有第二供應商候選包括三安光電、Osram、Seoul Semiconductor都不認為專利是關鍵進入障礙，市場高估專利對晶電競爭優勢的貢獻；晶電目前是LED晶粒獨家供應商，整體LED晶粒成本約75~85美元或以上；但在三安光電進入產業鏈後，預期蘋果的Mini LED晶粒成本將顯著下降，預估2021、2022年將分別年減50%與35%。

郭明錤強調，蘋果與非蘋公司的Mini LED晶粒激烈價格戰都將在明年開始；中國產業鏈，包括下游顯示幕與上游LED晶粒將啟動價格戰，且在Mini LED市場取得領先地位；他表示，晶電與隆達合資控股公司可望有助強化規模經濟，但合併時程延期則不利競爭，長期來看，Mini LED將會改善晶電的產能利用率，但考慮到比預期還激烈的價格戰，晶電股價仍有下行風險。

台股今（24）日早盤大跌逾百點，晶電早盤以35.95元開出，下跌0.6元，一度下滑至35.2元，盤中跌幅逾3%。

晶電 LED 晶粒 郭明錤

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