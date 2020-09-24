安盛生：將推出新冠智能抗原快篩與數位健康通行證

安盛生（6734） 宣布將在今年第4季推出安必測®新型冠狀肺炎智能抗原快篩（PixoTest® POCT COVID-19 Antigen Test）與數位健康通行證 (PixoHealth Pass)。

安盛生表示，該產品最快可以在5分鐘內偵測出陽性結果，將會是市面上檢測時間最短的新冠肺炎抗原快篩產品之一。此外，這一波將推出的檢測方案不僅抗原快篩，也結合具加密保護機制的PixoHealth Pass數位健康通行證，可同步發出檢測結果到陰性受測者的智慧型手機以資證明。

此數位健康通行證的應用，將對於全球仍須嚴格把關的公共場所及公開聚會活動出入進行更有效率的門禁監控。

安盛生表示，受測者在進行安必測®新冠肺炎智能抗原快篩檢測之前需先下載PixoHealth Pass APP，完成註冊後此應用程式會產出具專一性的QR code (二維條碼)，檢驗機構接著使用安必測®專用機掃描受測者提供的PixoHealth Pass APP條碼。在測後，系統會自動發出檢驗結果到個別受測者的手機中。

安盛生科目前正與國際合作夥伴規劃臨床測試，預計於第4季進行取證送審相關作業，期望今年能在目標市場推出安必測®新冠肺炎智能抗原快篩解決方案。