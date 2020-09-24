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2020科技論壇／顧振豪：建立資安驗證機制

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
資策會科技法律研究所副所長顧振豪。 記者邱德祥／攝影
資策會科技法律研究所副所長顧振豪。 記者邱德祥／攝影

資策會科技法律研究所副所長顧振豪昨（23）日表示，5G有發展很多創新應用的可能，台灣在開台速度上已經是前段班，但頻譜資源盤點釋出、專頻專網規範，以及資安政策與驗證能力等都要跟上，才能提供業者優良的5G創新環境。

5G超高速、低延遲、廣連結的特性，讓業者嗅到無限商機，但與此同時，相關法律規範若沒跟上，影響的恐怕不只規管秩序，而是讓台灣失去創造5G新應用的先機。

顧振豪昨日在2020科技論壇中，以「5G創新應用與基礎法制環境建構」為題，發表演講，探討相關問題。

他指出，NCC為了5G頻譜作了很多努力，也不再以「管制者」而是「促進者」的身分迎接5G時代，法律規管的思維已經和過去不同。

回到實際面，未來如何透過法制，打造利於發展創新應用的環境，是現在台灣亟需超前部署的關鍵之處。

他認為，台灣目前的5G頻譜資源總量仍落後於全球水準，需要進行清頻、移頻以持續釋出頻譜。

像是目前行政院已有規劃4800至4900MHz為「專頻專網」頻譜，但這也是公共服務專用電信頻譜，必須先清除乾淨、避免訊號干擾，才能讓業者放心使用。

在5G專網費用上，目前台灣監理規則規範企業專頻專網的單位成本，必須與電信事業相近。不過他認為，專網性質特殊，使用者和土地都有特定的範圍，費用規範其實可以再調整。

舉例來說，德國透過固定公式進行收費，行動寬頻專網的單位成本雖較高，但是卻能讓業者壓低總成本，使得專網費用更加的合理。

在資安方面，因為5G不只提供通訊服務，更能應用在各種物聯網；在終端設備數量大幅增加後，各個節點的資訊安全問題變得更加重要且複雜。

顧振豪表示，全球目前都已經注意到5G時代來臨的資安問題，像是歐盟、美國等都有提出相關政策與法規。

他認為，政府應該在5G時代打造資安產業生態系，藉由台灣原有的優勢硬體製造能力，建立起和全球接軌、受到國際認可的資安驗證機制，形成具有利基市場的資安產業。

顧振豪表示，5G來臨是產業振興、轉型的好時機，目前台灣在頻譜開放上屬於前段班，但在鼓勵創新應用這段比較慢。在相關規範釐清與政策推進之下，台灣還是很有機會追上5G創新環境的領先者，並在5G時代孵化出更多站上世界舞台的創新應用產品。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

5G 資安

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