聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

經濟日報 / 記者張家瑋鐘惠玲／台北報導
SEMICON TAIWAN 國際半導體展大師論壇，台積電董事長劉德音出席。記者曾吉松╱攝影
SEMICON TAIWAN 國際半導體展大師論壇，台積電董事長劉德音出席。記者曾吉松╱攝影

美中科技對抗，華為禁令及新冠肺炎疫情波及台灣半導體產業，台積電董事長劉德音昨（23）日表示，科技冷戰使未來半導體訊息流通不再像過去一樣全面而自由，美中各自建立自己生產供應鏈，在地緣政治壓力下，台灣廠商應更積極創新，並提升自我技術能力，整體來看，對台灣半導體產業反而是有利局面。

「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」昨天開展，為期三天。劉德音應邀以「IC創新的未來」為主題發表演說。SEMI今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，預計吸引4.5萬名專業人士參觀。

新冠肺炎疫情拖累今年半導體成長表現，他表示，疫情在全球擴散，讓既有一些技術如虛擬實境、人工智慧、宅經濟遠距商機等又重新被應用，帶動半導體晶片需求更為強勁，對半導體產業形成有利局面。

台灣半導體產業夾在兩強科技冷戰中，劉德音認為，未來全球半導體產業將不再像過去一樣訊息可以自由流通，地緣政治因素之下，美國及中國各自布建自己供應鏈，未來成本可能隨之墊高，廠商應該積極創新，並提升自我技術能力因應。

日月光半導體執行長吳田玉提問，要如何才能像台積電一樣成功。劉德音回答，「多聽聽年輕人在想什麼，並瞭解他們的想法。」

針對外界關注台積電在何處設廠，劉德音會後接受媒體採訪指出，未來會持續在台灣各地設廠，在台灣北中南未來會各以三分之一占比規劃，以達到北中南三區域平衡，預計今年以前可達到這個平衡。詳細規劃會以當時情況進一步評估考量。

台積電今年5奈米製程在台南開始量產，2022年，3奈米製程也將在台南量產，這樣到2024年至2025年時，台積電大約有六、七成都會在台南這一個地方。所以在規劃2奈米製程時，會落在新竹二期，但可能範圍太小，萬一不夠時，預計將有一小部分放在台中，因為台中廠區還有擴張彈性。

劉德音表示，接下來設廠可能落腳北部的可能性居多，讓台積電員工在當地可以「安家立業」，跟家庭在一起，讓北部的孩子可以待在家附近。

台積電 半導體 疫情

延伸閱讀

蔡總統：政府團隊24小時工作 讓產業投資環境更好

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

日月光：半導體業面臨三挑戰

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

相關新聞

台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

美中科技對抗，華為禁令及新冠肺炎疫情波及台灣半導體產業，台積電董事長劉德音昨（23）日表示，科技冷戰使未來半導體訊息流通...

台積劉德音：半導體效能每二年倍數提升

台積電先進製程演進突破摩爾定律極限，董事長劉德音昨（23）日證實，台積電透過新電晶體架構與材料、EUV微顯影技術、新系統...

遠傳揪伴 探索5G新藍海

遠傳電信受邀參加「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，遠傳總經理井琪昨（23）日於展會的「大師論壇」發...

鴻海：工業AI推動新智造

鴻海預計10月16日首度舉辦鴻海科技日（HHTD），昨（23）日發出邀請函，除大秀鴻海集團研發實力，並展現鴻海轉型升級計...

日月光CEO吳田玉提建言：調整政策 保住半導體優勢

日月光半導體執行長吳田玉昨（23）日在「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」表示，過去台灣透過垂直和水...

2020科技論壇／劉明達：掌握AI 挖掘新商機

諾基亞大中華區副總裁劉明達昨（23）日表示，5G與AI將帶動垂直產業應用的龐大商機，電信營運商掌握AI，不僅是成為轉型數...

2020科技論壇／政府整合廠商 引導試驗

台達機電事業群總經理劉佳容，及農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮昨（23）日均認為，「成本」與「投資風險」是目前推進5G應...

2020科技論壇／王定愷：上雲端 走向全世界

亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷昨（23）日表示，今年是台灣5G元年，全球也因為5G服務，更擴大了對雲端服務的速度與彈...

2020科技論壇／陳耀祥：NCC當數位經濟推動者

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨（23）日表示，台灣第五代行動通訊（5G）今年已經開台，「5G+AI」不只是議題...

2020科技論壇／顧振豪：建立資安驗證機制

資策會科技法律研究所副所長顧振豪昨（23）日表示，5G有發展很多創新應用的可能，台灣在開台速度上已經是前段班，但頻譜資源...

2020科技論壇／闕志克：產業升級翻轉生活

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克昨（23）日表示，5G結合AI帶給人們未來生活無窮的新想像與應用，包括遊戲、無人商店、智...

2020科技論壇／謝繼茂：5G+AI創新商業模式

中華電信今年6月啟用第五代行動通訊（5G）網路，宣告台灣進入5G世代。中華電信董事長謝繼茂昨（23）日表示，台灣5G已經...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。