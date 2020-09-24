台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

美中科技對抗，華為禁令及新冠肺炎疫情波及台灣半導體產業，台積電董事長劉德音昨（23）日表示，科技冷戰使未來半導體訊息流通不再像過去一樣全面而自由，美中各自建立自己生產供應鏈，在地緣政治壓力下，台灣廠商應更積極創新，並提升自我技術能力，整體來看，對台灣半導體產業反而是有利局面。

「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」昨天開展，為期三天。劉德音應邀以「IC創新的未來」為主題發表演說。SEMI今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，預計吸引4.5萬名專業人士參觀。

新冠肺炎疫情拖累今年半導體成長表現，他表示，疫情在全球擴散，讓既有一些技術如虛擬實境、人工智慧、宅經濟遠距商機等又重新被應用，帶動半導體晶片需求更為強勁，對半導體產業形成有利局面。

台灣半導體產業夾在兩強科技冷戰中，劉德音認為，未來全球半導體產業將不再像過去一樣訊息可以自由流通，地緣政治因素之下，美國及中國各自布建自己供應鏈，未來成本可能隨之墊高，廠商應該積極創新，並提升自我技術能力因應。

日月光半導體執行長吳田玉提問，要如何才能像台積電一樣成功。劉德音回答，「多聽聽年輕人在想什麼，並瞭解他們的想法。」

針對外界關注台積電在何處設廠，劉德音會後接受媒體採訪指出，未來會持續在台灣各地設廠，在台灣北中南未來會各以三分之一占比規劃，以達到北中南三區域平衡，預計今年以前可達到這個平衡。詳細規劃會以當時情況進一步評估考量。

台積電今年5奈米製程在台南開始量產，2022年，3奈米製程也將在台南量產，這樣到2024年至2025年時，台積電大約有六、七成都會在台南這一個地方。所以在規劃2奈米製程時，會落在新竹二期，但可能範圍太小，萬一不夠時，預計將有一小部分放在台中，因為台中廠區還有擴張彈性。

劉德音表示，接下來設廠可能落腳北部的可能性居多，讓台積電員工在當地可以「安家立業」，跟家庭在一起，讓北部的孩子可以待在家附近。