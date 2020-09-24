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2020科技論壇／林佳龍：催動智慧交通國家隊

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

交通部長林佳龍昨（23）日表示，5G結合AI威力無窮，政府希望可創造更多投資、提高台灣生活服務品質，讓台灣智慧交通國家隊早日形成，可以打國際盃。

林佳龍昨天出席經濟日報昨舉辦的「2020科技論壇」致詞時表示，今年是台灣5G元年，過去賴副總統在行政院長任內推動時，交通部負責頻譜規劃到釋照商轉，能在一年左右完成，感謝四大電信商願意投資，這1,400多億元頻譜標金除了充實國庫，也讓台灣的5G可名列世界前茅。

他指出，政府的角色是創造可結合5G和未來智慧生活的發展環境，因此除了頻譜規劃，讓國人可更方便快速上網，讓企業可以有創新的服務，其創造的商機，就不只是傳統的行動通訊。

他認為，當5G遇見AI，其威力是無窮的，因為不只是行動通訊，透過AI自主學習和邊緣計算，累積的大數據可以回饋，讓我們可以過更智慧的生活。

林佳龍說，交通部除了頻譜、法令和實驗場域推動外，很重要的是運用，尤其是交通類運用，這涉及智慧移動，若移動沒以安全為前提，包括無人載具，相關智慧運用就會有風險，當人車路這些變數放在一起，如何讓人可更安全移動很重要。

他表示，交通部推動智慧運輸系統（ITS），已累積四年經驗，現又展開新的四年，逾42億元的ITS計畫，希望從各種創新、應用上面，包括實驗場域的提供，中華電信可說是其中最重要且走在前面的，因此，雲端和終端，遠端和近端的使用，會讓未來的行動通訊和網路更有效率、更節能，不會龐大的計算過程無法及時回應。

5G 林佳龍

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