聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020科技論壇／賴清德畫5G藍圖 官民打造新經濟

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，副總統賴清德（左五）出席致詞，與經濟日報社長黃素娟（左起）、XRSPACE總經理陶韻智、中華電信總經理郭水義、交通部長林佳龍、中華電信董事長謝繼茂、資策會科技法律研究所副所長顧振豪、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷、諾基亞大中華區副總裁劉明達、農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮合影。 記者邱德祥／攝影
經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，副總統賴清德（左五）出席致詞，與經濟日報社長黃素娟（左起）、XRSPACE總經理陶韻智、中華電信總經理郭水義、交通部長林佳龍、中華電信董事長謝繼茂、資策會科技法律研究所副所長顧振豪、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷、諾基亞大中華區副總裁劉明達、農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮合影。 記者邱德祥／攝影

副總統賴清德昨（23）日表示，第五代行動通訊（5G）時代已經來臨，台灣一定要拔得頭籌，才能在國際競爭上，持續占有一席之地，未來將透過公私部門共同合作與努力，打造更好的台灣，讓未來的生活進入新境界。

經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，邀請產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G×AI的智慧新紀元。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

賴清德在2018年擔任行政院長期間，規劃「台灣5G行動計畫」與「台灣AI行動計畫」，各投入200億元與400億元經費，為台灣發展5G與AI領航，並定調2020年完成我國第一階段5G頻譜釋照為目標，同時促成相關修法，以營造5G相關創新應用有利發展環境。

賴清德昨天致詞時表示，他在行政院院長任內，即認為5G世代即將來臨，為我國經濟帶來新契機，政府非常重視5G的應用產業，希望業界運用經驗、技術、智慧及創新，持續加碼投資台灣。

賴清德在行政院院長任內規劃了5G的釋照，至今年6月底都已經完成。

他引用全球行動供應商協會（GSA）的統計資料指出，至今年8月底止，全世界已有41個國家、96個通訊公司提供5G服務，換句話說，5G的時代已經來臨。

隨著台灣已經進入5G時代，賴清德指出，行政院延續推動5G發展的決心，規劃在五年內，預計投入約500億元經費，來推動包括5G基礎建設、縮短5G城鄉數位差距、落實5G公益服務等。

他強調，只有中央、地方政府與民間共同合作，才能打造台灣成為適宜5G應用的最好環境，實現產業創新，驅動區域經濟發展，打造新的智慧生活。

賴清德說，這幾年政府積極運用5G與AI發展，來改變國人生活，同時也讓產業能數位升級。近來國際機構IHS Markit特別提到，透過5G發展，將為台灣市場帶來龐大商機，預計到2035年，可望為市場帶來13.2兆美元的商機。

他指出，台灣資通訊產業非常強，成績應該還要更上一層樓，要往第一名的方向邁進，我們絕對有這個機會。過去台灣掌握了電腦產業的發展，但錯過了網路產業的發展，現在人工智慧5G的新時代，我們一定要拔得頭籌。

他認為，台灣ICT產業、硬體製造在國際社會占有一席之地，但在工業4.0時代，絕對不能沒有人工智慧、軟體服務，有了軟硬體加乘，在未來的國際競爭才能立於不敗之地。

有鑑於此，他在行政院長任內推動了「台灣AI行動方案」，結合台灣ICT產業基礎，也培育人工智慧人才，讓人才培育能夠蓬勃發展，以應整個未來世代的發展所需。

5G 賴清德 人工智慧

延伸閱讀

疫後只有紓困沒有振興 陳美伶：台灣前景不能只看眼前

青商會年會 賴清德、蘇貞昌、鄭文燦、陳其邁26日同場

賴清德：運用5G和AI 提升民眾生活和產業發展

吉慶國小「黑水虻養殖」 賴清德參訪循環農業

相關新聞

台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

美中科技對抗，華為禁令及新冠肺炎疫情波及台灣半導體產業，台積電董事長劉德音昨（23）日表示，科技冷戰使未來半導體訊息流通...

台積劉德音：半導體效能每二年倍數提升

台積電先進製程演進突破摩爾定律極限，董事長劉德音昨（23）日證實，台積電透過新電晶體架構與材料、EUV微顯影技術、新系統...

遠傳揪伴 探索5G新藍海

遠傳電信受邀參加「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，遠傳總經理井琪昨（23）日於展會的「大師論壇」發...

鴻海：工業AI推動新智造

鴻海預計10月16日首度舉辦鴻海科技日（HHTD），昨（23）日發出邀請函，除大秀鴻海集團研發實力，並展現鴻海轉型升級計...

日月光CEO吳田玉提建言：調整政策 保住半導體優勢

日月光半導體執行長吳田玉昨（23）日在「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」表示，過去台灣透過垂直和水...

2020科技論壇／劉明達：掌握AI 挖掘新商機

諾基亞大中華區副總裁劉明達昨（23）日表示，5G與AI將帶動垂直產業應用的龐大商機，電信營運商掌握AI，不僅是成為轉型數...

2020科技論壇／政府整合廠商 引導試驗

台達機電事業群總經理劉佳容，及農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮昨（23）日均認為，「成本」與「投資風險」是目前推進5G應...

2020科技論壇／王定愷：上雲端 走向全世界

亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷昨（23）日表示，今年是台灣5G元年，全球也因為5G服務，更擴大了對雲端服務的速度與彈...

2020科技論壇／陳耀祥：NCC當數位經濟推動者

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨（23）日表示，台灣第五代行動通訊（5G）今年已經開台，「5G+AI」不只是議題...

2020科技論壇／顧振豪：建立資安驗證機制

資策會科技法律研究所副所長顧振豪昨（23）日表示，5G有發展很多創新應用的可能，台灣在開台速度上已經是前段班，但頻譜資源...

2020科技論壇／闕志克：產業升級翻轉生活

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克昨（23）日表示，5G結合AI帶給人們未來生活無窮的新想像與應用，包括遊戲、無人商店、智...

2020科技論壇／謝繼茂：5G+AI創新商業模式

中華電信今年6月啟用第五代行動通訊（5G）網路，宣告台灣進入5G世代。中華電信董事長謝繼茂昨（23）日表示，台灣5G已經...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。