2020科技論壇／賴清德畫5G藍圖 官民打造新經濟

副總統賴清德昨（23）日表示，第五代行動通訊（5G）時代已經來臨，台灣一定要拔得頭籌，才能在國際競爭上，持續占有一席之地，未來將透過公私部門共同合作與努力，打造更好的台灣，讓未來的生活進入新境界。

經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，邀請產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G×AI的智慧新紀元。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

賴清德在2018年擔任行政院長期間，規劃「台灣5G行動計畫」與「台灣AI行動計畫」，各投入200億元與400億元經費，為台灣發展5G與AI領航，並定調2020年完成我國第一階段5G頻譜釋照為目標，同時促成相關修法，以營造5G相關創新應用有利發展環境。

賴清德昨天致詞時表示，他在行政院院長任內，即認為5G世代即將來臨，為我國經濟帶來新契機，政府非常重視5G的應用產業，希望業界運用經驗、技術、智慧及創新，持續加碼投資台灣。

賴清德在行政院院長任內規劃了5G的釋照，至今年6月底都已經完成。

他引用全球行動供應商協會（GSA）的統計資料指出，至今年8月底止，全世界已有41個國家、96個通訊公司提供5G服務，換句話說，5G的時代已經來臨。

隨著台灣已經進入5G時代，賴清德指出，行政院延續推動5G發展的決心，規劃在五年內，預計投入約500億元經費，來推動包括5G基礎建設、縮短5G城鄉數位差距、落實5G公益服務等。

他強調，只有中央、地方政府與民間共同合作，才能打造台灣成為適宜5G應用的最好環境，實現產業創新，驅動區域經濟發展，打造新的智慧生活。

賴清德說，這幾年政府積極運用5G與AI發展，來改變國人生活，同時也讓產業能數位升級。近來國際機構IHS Markit特別提到，透過5G發展，將為台灣市場帶來龐大商機，預計到2035年，可望為市場帶來13.2兆美元的商機。

他指出，台灣資通訊產業非常強，成績應該還要更上一層樓，要往第一名的方向邁進，我們絕對有這個機會。過去台灣掌握了電腦產業的發展，但錯過了網路產業的發展，現在人工智慧5G的新時代，我們一定要拔得頭籌。

他認為，台灣ICT產業、硬體製造在國際社會占有一席之地，但在工業4.0時代，絕對不能沒有人工智慧、軟體服務，有了軟硬體加乘，在未來的國際競爭才能立於不敗之地。

有鑑於此，他在行政院長任內推動了「台灣AI行動方案」，結合台灣ICT產業基礎，也培育人工智慧人才，讓人才培育能夠蓬勃發展，以應整個未來世代的發展所需。