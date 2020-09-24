2020科技論壇／政府整合廠商 引導試驗

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
高峰對談由亞洲矽谷法制長謝穎青（右起）擔任主持人，邀請XRSPACE總經理陶韻智、農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮、台達機電事業群總經理劉佳容一起與談。記者邱德祥／攝影
高峰對談由亞洲矽谷法制長謝穎青（右起）擔任主持人，邀請XRSPACE總經理陶韻智、農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮、台達機電事業群總經理劉佳容一起與談。記者邱德祥／攝影

台達機電事業群總經理劉佳容，及農譯科技共同創辦人暨執行長陳文亮昨（23）日均認為，「成本」與「投資風險」是目前推進5G應用的最大阻礙，若政府能整合有能力、有意願的廠商，透過補助和政策引導，在各種實驗場域中進行試驗，只要逐步累積成功案例，就會有更多廠商願意投資5G結合AI的領域。XRSPACE總經理陶韻智則說，5G結合AI時代來臨，為個人和企業都帶來許多想像。

劉佳容、陳文亮、陶韻智昨天出席2020科技論壇下午場次的高峰對談，並擔任與談人，透過三人在各自專業領域，以「5G×AI生態圈動起來」為主題，探討5G結合AI的應用發展。高峰對談由亞洲．矽谷法制長謝穎青擔任主持人。

謝穎青表示，三位與談人都是在5G時代正式來臨前，就已經投入相關領域，像是「還沒看到樓梯就踏出第一步」，富有衝勁與理想。透過三位先進者的經驗分享，讓各界對5G結合AI有更多理解與想像，期望未來年年都能舉辦科技論壇，讓各產業人士有機會相互交流。

對於5G結合AI的應用，劉佳容表示，5G可以讓工廠機台達成無線且穩定的連網狀態，還能透過5G的大頻寬傳輸、分析更多資料，改善機台的控制與預防能力，真正落實智慧機台。

陳文亮則指出，5G結合AI之後，在農業科技會創造出很多火花，但在應用上都必須回到根本，也就是真正解決農業問題，為農民帶來實際效益。

陶韻智認為，5G、AI逐漸成熟，帶來了全新的互動方式。他透露，即將舉辦的金鐘獎頒獎典禮將用5G網路，傳輸360度轉播訊號，透過XRSPACE適用5G sim卡的VR頭盔，觀眾可以用第一排的視角參與典禮，彷彿親臨現場。

對於目前5G結合AI遇到的瓶頸，劉佳容和陳文亮都認為，「成本」是現階段企業主和農戶最為顧慮的因素。因為目前5G應用實例很少，難以確保投資後能在二年、甚至一年內回收，在風險考量下，許多客戶並不願貿然嘗試。

對於目前的政策方向，劉佳容建議，政府可以整合有能力的廠商，著重在實驗場域做出實際成果。他說，如同「一生二、二生三、三生萬物」的道理，有多次成功試驗，就會有廠商願意跟進。此外，在挑選發展對象時，也可瞄準有國際化市場潛力的目標，容易拉高投報率，能進一步提升廠商參與意願。

陳文亮認為，過去到偏鄉做智慧農業時，遇到的第一個困難經常就是手機根本沒有訊號，更別說發展智慧農業。因此他說，早上參加論壇開幕時，聽到副總統賴清德強調要縮短城鄉差距，內心其實非常感動。而他也建議，當政府要設立試驗場域時，應該因應產業類別，去塑造各種不同的場域，才會符合實際需求。

陶韻智則指出，目前5G的影音或娛樂內容還很少，但中華電信已經開了第一槍、投資不少在5G的內容上；文策院也和XRSPACE合作，在國際會議上採用XRSPACE的虛擬場景。他認為，官方或半官方單位透過使用產品，順勢推廣給國外的政府單位或民間企業，對他們而言都是很實際的幫助。

5G 農業 陶韻智

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