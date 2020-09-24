2020科技論壇／劉明達：掌握AI 挖掘新商機

諾基亞大中華區副總裁劉明達昨（23）日表示，5G與AI將帶動垂直產業應用的龐大商機，電信營運商掌握AI，不僅是成為轉型數位服務提供商的關鍵，成為AI核心能力的驅動者，更可望挖掘新商機，創造新營收。

劉明達昨日在2020科技論壇中，以「5G x AI豐富新生活」為題，發表演講。

他認為，5G帶來無限的想像空間無限，各個產業都可以利用5G，不僅發展應用與技術，還可以互相激發創意。

劉明達提到，進入5G，不僅是人類的5G，更是產業的5G。5G帶動垂直產業應用，可望在幾年內成長3.5倍，過去2G、3G、4G應用環繞在人們身上，全球30億人使用行動網路，全球建設700多萬個基地台，而全球光是中小型企業就高達1,400萬個，一個業者蓋一台就有1,400萬台，可見市場有多大。

5G也有包含網路切片技術、低延遲及廣連結等技術特性迎合產業需求。加上AI技術發展伴隨著半導體、運算能量、雲端等技術到位，2020年AI應用超乎我們想像，未來十年5G結合AI非常值得期待，要建設一個符合工業4.0等各種應用場域的通訊系統，快速切換、符合各式各樣需求，更需要由AI技術來推動。

但對電信業者來說，5G想像空間很大，可以賺的錢也很多，傳輸量持續成長，垂直產業應用也會帶來大量的傳輸需求，但電信業營收卻不一定可因此成長。