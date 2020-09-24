2020科技論壇／闕志克：產業升級翻轉生活

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克昨（23）日表示，5G結合AI帶給人們未來生活無窮的新想像與應用，包括遊戲、無人商店、智慧影像監控、居家照護等，都將翻轉民眾的日常生活型態，透過5G結合AI，也將加速產業升級、創造更多商機。

闕志克昨天在2020科技論壇中，以「5G落地：AI加速產業再升級」為題，發表演講。

闕志克指出，5G最被重視的主要在低延遲應用，例如雲端遊戲傳輸的速度可以較4G時代快上十至20倍，讓遊戲玩家十分有感。除了網路要能達到低延遲，還需要邊緣運算的協助。

他認為，「競技無人機」是最能彰顯5G低延遲特性的娛樂應用，並已列入2022年世大運的正式運動比賽項目。工研院積極開發讓實體無人機飛翔在虛擬的場地（如紫禁城、羅馬競技場、或尼加拉大瀑布）技術，增加玩家身臨其境的臨場感。

另外，近年很夯的智慧零售，相關技術目前最受外界稱道的，首推亞馬遜，但亞馬遜的智慧零售商店仍只有在結帳端是無人的階段，其餘仍需要人力，未來透過5G結合AI，將可更進一步翻轉智慧商店的型態，離真正的全無人商店更進一步。

闕志克指出，新冠肺炎疫情後，大家普遍都有「實體店業者的是要給消費者更好的體驗」的體悟，其次，是收集潛在客戶的消費意向。

如今，電商反而比實體店家更了解消費者的行為。其實，只要透過AI技術就能幫實體店業者的大忙，取得相關的的數據資訊，包括追蹤路徑、肢體辨識了解消費者的性別和年齡層、以及觀察其端詳選取商時的表情，收集成為店家可做為分析的大數據。

遊戲也是未來5G結合AI重要的商機，尤其結合雲端應用，更是當紅。目前全球智慧手機上的雲端遊戲服務，有兩家公司做的還算成功，分別是芬蘭的Hatch、及大陸的Redfinger，玩家不必下載各式遊戲的App，利用5G的大頻寬，都可在雲端執行，他們的商業模式值得借鏡。

工研院現正研發使用者不需下載各式各樣的App，占用手機太大記憶空間，而是由一個App統合便可在雲端選擇，就可以輕鬆玩遊戲。

另外，現今科技大廠基於資安考量，禁止員攜帶自己的智慧手機進入公司，只能使用公司發給的功能性手機。其實，未來透過「應用程式白名單」的技術，便可達到虛擬公務手機的效能，並且有效阻絕資安外洩疑慮。