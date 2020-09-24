2020科技論壇／王定愷：上雲端 走向全世界

經濟日報 / 記者彭慧明康陳剛／台北報導
亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷。記者邱德祥／攝影
亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷。記者邱德祥／攝影

亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷昨（23）日表示，今年是台灣5G元年，全球也因為5G服務，更擴大了對雲端服務的速度與彈性需求，當前企業面對的是網路原生代，要求服務彈性、反應快，否則消費者經驗不佳馬上就離開服務。

王定愷昨天在2020科技論壇中，以「雲端時代加速智慧創新」為題，發表演說，釋出相關訊息。他強調，面對雲端應用快速擴散，台灣的半導體實力給了終端商品極好的運算能力，但服務及演算法才是最後的決勝點，也才是走向全世界的關鍵。

王定愷認為，台灣的企業要善用公有雲的服務，並且透過公有雲將好的服務推廣到全球，「一台電腦算十天，十台電腦算一天」，算力可以透過花大錢添購硬體來強化，不容易建構差異性，好的演算法才是最重要、也最難取代的關鍵。

王定愷強調，當前企業面對的是網路原生代，要求服務彈性、反應快，否則消費者經驗不佳馬上就離開服務。亞馬遜網路服務（AWS）提供的就是各種「積木」（應用服務），讓新創或大企業自由組合自己所需的服務，馬上提供客戶，爭取最快商機。

他舉例，聯發科的5G系統單晶片（Soc）晶片，從開發到設計要上千台的高階運作主機協助，但是利用AWS平台，滿足複雜的設計運算需求，將研發設計用的EDA工具搬搬上雲端執行，進行大量反覆的驗證，前期電路設計性能分析、產生晶片電路圖，都以AWS完成。

王定愷說，全球許多新創都是從幾個人的小團隊，在區域中做好一個小的服務，透過AWS這張布建全球的大網，馬上就可以在各國落地。

圖／經濟日報提供
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雲端服務 5G

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