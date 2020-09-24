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2020科技論壇／郭水義：跨業結盟 組隊打國際盃

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
中華電信總經理郭水義。 記者邱德祥／攝影
中華電信總經理郭水義。 記者邱德祥／攝影

中華電信總經理郭水義昨（23）日表示，5G為平台、AI是引擎，創造新價值，帶動「全民升級，百業升級」，中華電信5G採取打快策略，結合台灣的科技實力與創新應用場域，把台灣的智慧解決方案輸出海外，組國際隊，打國際盃。

郭水義昨日在2020科技論壇中，以「5G x AI新紀元來了」為題，發表演講。

他認為，當5G遇到AI，5G三大特性（超高速、低延遲、大連結）、AI三大元素（大數據、演算法、運算能力），將個別特性、元素或組合交互應用，推廣到各行各業、百姓的生活，創新應用服務廣泛而多元，「只要我們人類敢想，有一天，我們美好生活新境界，就會如電影般地逐一實現！」

郭水義說，電信業很難以一己之力來滿足市場需求，未來成功關鍵是打造垂直場域軟硬結合，中華電信要廣結盟，跨業整合，攜手夥伴共創未來，立足台灣、邁向國際。

他指出，過去討論AI，都是未來技術，但現在「未來」已經到來，「改變」正在發生，AI、大數據、雲端、資安、物聯網、區塊鏈等技術正發酵，「5G」則完整科技拼圖。

5G加上AI技術，讓智慧應用無限想像。郭水義表示，智慧應用包含人臉辨識、車牌辨識、車聯網、智慧交通、智慧工廠及智慧農業等，會帶來給人們生活各面向的改變 ，生活也有無限可能。

近年中華電信深耕智慧農業、智慧醫療、智慧巡航、智慧工廠等多元應用，郭水義舉例表示，中華電信串聯5G監測系統，打造智慧能業管理系統，串聯無線感測設備，AI分析施肥、噴灑農藥，已在全台13個縣市、17個業者試行耕種13個農作物，降低成本、提升質量、產量，達到精準農業的目標。

郭水義也認為，5G更可讓醫院服務向外延伸，讓醫療照護零距離，中華電信已經攜手員榮醫療體系、交大、陽明大學合作，搶進智慧醫療。

郭水義也看好，5G智慧亮點就是「樂」先行，中華電信打造包含Hami Video、多視角轉播、雲端遊戲、無損音樂、虛擬演唱會，打造虛擬演唱會請來畢書盡演唱，透過4K VR360，可以沉浸式的體驗，就像坐在演唱會第一排，而多視角轉播則以5G網路跟MOD平台，與樂天桃猿隊，合作4K多視角轉播，因為5G速率快，可以多元視角輕鬆選。

中華電信 5G 農業

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