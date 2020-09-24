2020科技論壇／謝繼茂：5G+AI創新商業模式

中華電信今年6月啟用第五代行動通訊（5G）網路，宣告台灣進入5G世代。中華電信董事長謝繼茂昨（23）日表示，台灣5G已經進入國際領先群，為促進5G普及服務，中華電信將「加速、加量」建設5G網路，並積極配合政府推動的5G與AI行動計畫，讓台灣變得更好。

他透露，目前中華電信5G用戶數符合預期，期待5G iPhone帶動用戶升級，今年底用戶數肯定超過30萬的目標。

經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，邀請產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

謝繼茂致詞時表示，今年是台灣5G元年，驅動萬物聯網，AI也會帶動產業應用發展，科技論壇主題「5G×AI生活新境界」，點出5G跟AI是帶領人類生活進入智慧化的關鍵技術，是挑戰也是機會。

謝繼茂強調，5G是蔡英文總統為台灣擘畫六大戰略產業之一，政府相關部會帶領指導各產業發展，今年6月底中華電信啟用5G服務，各電信業者陸續推出5G商用服務，也帶領台灣進入國際5G領先群。

謝繼茂表示，根據國際測速公司OPEN Signal發表全球5G使用者體驗報告，針對全球商用化5G網路進行測試，台灣5G網路在訊號與下載部分，在全球排名第四，可使用率也排名第六名，顯示台灣在5G建設跟發展在前段班。

中華電信今年積極建設5G網路，預計年底建設超過4,000台基地台，三年要超過1萬台，謝繼茂強調，中華電信為促進5G普及服務，將「加速、加量」建設，原本規劃五年建設量，將在三年完成，並積極配合政府推動的5G與AI行動計畫，讓台灣變得更好。

謝繼茂認為，5G技術特性是高速度、低延遲、廣連結，是一個快速神經系統，結合AI技術，可以推動智慧交通、智慧城市、智慧安防、智慧醫療等應用，會改善社會安全，打造永續環境，給民眾更好生活，各種應用、商業模式可以陸續展開，融合5G、AI、雲端、大數據，可望開創台灣新商業模式。

中華電信啟用5G網路後，目標是年底達到30萬用戶，5G上路一年後用戶數要達100萬用戶，謝繼茂指出，目前用戶數進度符合預期，iPhone 5G智慧手機上路後可望進一步推動5G用戶升級，有信心年底用戶數超過30萬戶。

而5G還在進行式，產業業人士如廣達董事長林百里已經喊出6G，謝繼茂表示，目前中華電信研究院積極關注6G動態，但預期6G不會很快發生。