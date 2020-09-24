2020科技論壇／陳耀祥：NCC當數位經濟推動者

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導
國家通訊傳播委員會主委陳耀祥。 記者邱德祥／攝影
國家通訊傳播委員會主委陳耀祥。 記者邱德祥／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨（23）日表示，台灣第五代行動通訊（5G）今年已經開台，「5G+AI」不只是議題，而是生活。尤其5G建設是數位國家的骨幹，只有建設愈好，各種應用服務才會更多更好。

他認為，未來包括智慧工廠、智慧醫療、智慧交通、智慧農業、智慧城市和智慧教育等應用，在5G架構上，新的應用服務將會呈現跳躍式爆發成長。

經濟日報昨天舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題，邀請產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

陳耀祥致詞時表示，今年2月NCC才完成5G釋照，中華電信6月就率先開台，他對業者努力建設很感謝。特別是最近國際測速機構Opensignal釋出最新的5G速率報告，針對全球12個已經有5G服務的國家，包括台灣、美國、加拿大、韓國等國家在內進行測速，台灣整體排第四名，與第三名、先開台的韓國相當接近，顯示業者建設的積極程度。

陳耀祥說，5G的特性和4G不同，不僅是上網和語音，重點在於服務創新，能廣泛應用在各產業，帶來重要的數位革命契機，無論政府、企業或社會，大家必須要了解技術後深度學習應用。

他強調，NCC扮演的角色，就是配合台灣5G行動計畫，聚焦五大發展，包括推動5G應用場域、建構創新應用環境、完備技術核心和資安防護、釋出頻譜與法規鬆綁，創造有利業者發展的環境。 5G時代，NCC也要從監管機構，轉型為數位經濟典範的促進推動者。

他指出，5G發展是公私協力，民間與政府一起發展，他希望民間與政府在5G與AI各項未來議題發展上共同努力，促進產業發展和明確策略。

5G正式上線後，企業專網議題也受到產業關注。陳耀祥說，去年NCC著手研究專頻專網的開放可能性，想要參與的業者，已經透過申請概念驗證（Proof of Concept, PoC）或服務商業驗證（Proof of Business, PoB），導入垂直應用場域去驗證引進相關服務的可能性。NCC也在進行專頻專網的相關法制訂定作業，規劃在明、後年擇期開放，讓業者申請專頻專網。

對現行的電信業者部分，NCC以降低頻率使用費作為政策工具，鼓勵業者和特定場域業者去跨業合作，發展新的應用服務，推動新的商業模式。為了促進業者的建設速度，NCC連續鬆綁相關規定，包括放寬建設基地台條件，對設備驗證規定鬆綁，鼓勵加速基礎骨幹的布建。

立法院近期開議，將審查明年預算，陳耀祥說，今年若通過相關預算，NCC將就加強5G基礎建設、縮短偏鄉數位落差、推動公益應用，繼續推廣5G更廣泛應用。

圖／經濟日報提供
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5G NCC 中華電信

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